https://ria.ru/20240226/pridnestrove-1929659378.html

В ПМР раскрыли, как Кишинев вербует ее жителей при оформлении гражданства

В ПМР раскрыли, как Кишинев вербует ее жителей при оформлении гражданства - РИА Новости, 26.02.2024

В ПМР раскрыли, как Кишинев вербует ее жителей при оформлении гражданства

Молдавские спецслужбы вербуют жителей Приднестровья при оформлении гражданства страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства государственной... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T22:12

2024-02-26T22:12

2024-02-26T22:52

в мире

молдавия

приднестровская молдавская республика

ссср

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853878898_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_97a0a7be7ace487c8dbfe62b3d210f38.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 26 фев — РИА Новости. Молдавские спецслужбы вербуют жителей Приднестровья при оформлении гражданства страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства государственной безопасности непризнанной ПМР."Основной вербовочный ресурс — граждане Приднестровья, которые при очередном прибытии в Агентство государственных услуг Республики Молдова опрашиваются представителями Службы информации и безопасности с целью получения разведывательной информации в отношении различных сфер жизнедеятельности ПМР, склоняют к негласному сотрудничеству под угрозой отказа в представлении гражданства", — рассказал оперативный сотрудник МГБ непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.Как уточнили в ведомстве, иностранные спецслужбы интересует информация военного и внутриполитического характера, а также данные о промышленных объектах. Кроме того, год назад для жителей Приднестровья ужесточили правила получения гражданства Молдавии: помимо стандартного пакета документов, они должны предоставить автобиографию, справку с места работы, трудовую книжку, а мужчины —военный билет. Кроме того, Министерство госбезопасности опубликовало показания жителей ПМР, которые общались с представителями молдавских ведомств."Беседа происходила в очень маленьком кабинете, один на один, при закрытых дверях. <...> Несколько раз он (сотрудник СИБ Молдавии. — Прим. ред.) вот так говорил, намекая, что если я, к примеру, не соглашусь сотрудничать с ними, то гражданства мне не видать и в последующем возникнут проблемы у родственников, у которых есть гражданство", — поделилась одна из заявительниц. В МГБ ПМР, в свою очередь, напомнили, что за сотрудничество со спецслужбами другой страны в республике предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. При этом добровольная явка освобождает от уголовной и другой ответственности. "Бдительность и порядочность граждан могут сыграть важную роль в предотвращении беды, а также оказать существенную помощь органам госбезопасности. Если вас уже принудили к сотрудничеству, нужно незамедлительно сообщить об этом в Министерство госбезопасности Приднестровья. Конфиденциальность и анонимность гарантируются", — подытожили в министерстве.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему, ПМР стала фактически неподконтрольной ему территорией.

https://ria.ru/20240226/moldavia-1929620078.html

https://ria.ru/20240224/pridnestrove-1929245326.html

https://ria.ru/20240207/moldaviya-1926038268.html

молдавия

приднестровская молдавская республика

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, ссср