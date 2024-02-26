https://ria.ru/20240226/pridnestrove-1929659378.html
В ПМР раскрыли, как Кишинев вербует ее жителей при оформлении гражданства
В ПМР раскрыли, как Кишинев вербует ее жителей при оформлении гражданства - РИА Новости, 26.02.2024
В ПМР раскрыли, как Кишинев вербует ее жителей при оформлении гражданства
Молдавские спецслужбы вербуют жителей Приднестровья при оформлении гражданства страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства государственной... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T22:12
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ТИРАСПОЛЬ, 26 фев — РИА Новости. Молдавские спецслужбы вербуют жителей Приднестровья при оформлении гражданства страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства государственной безопасности непризнанной ПМР."Основной вербовочный ресурс — граждане Приднестровья, которые при очередном прибытии в Агентство государственных услуг Республики Молдова опрашиваются представителями Службы информации и безопасности с целью получения разведывательной информации в отношении различных сфер жизнедеятельности ПМР, склоняют к негласному сотрудничеству под угрозой отказа в представлении гражданства", — рассказал оперативный сотрудник МГБ непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.Как уточнили в ведомстве, иностранные спецслужбы интересует информация военного и внутриполитического характера, а также данные о промышленных объектах. Кроме того, год назад для жителей Приднестровья ужесточили правила получения гражданства Молдавии: помимо стандартного пакета документов, они должны предоставить автобиографию, справку с места работы, трудовую книжку, а мужчины —военный билет. Кроме того, Министерство госбезопасности опубликовало показания жителей ПМР, которые общались с представителями молдавских ведомств."Беседа происходила в очень маленьком кабинете, один на один, при закрытых дверях. <...> Несколько раз он (сотрудник СИБ Молдавии. — Прим. ред.) вот так говорил, намекая, что если я, к примеру, не соглашусь сотрудничать с ними, то гражданства мне не видать и в последующем возникнут проблемы у родственников, у которых есть гражданство", — поделилась одна из заявительниц. В МГБ ПМР, в свою очередь, напомнили, что за сотрудничество со спецслужбами другой страны в республике предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. При этом добровольная явка освобождает от уголовной и другой ответственности. "Бдительность и порядочность граждан могут сыграть важную роль в предотвращении беды, а также оказать существенную помощь органам госбезопасности. Если вас уже принудили к сотрудничеству, нужно незамедлительно сообщить об этом в Министерство госбезопасности Приднестровья. Конфиденциальность и анонимность гарантируются", — подытожили в министерстве.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему, ПМР стала фактически неподконтрольной ему территорией.
https://ria.ru/20240226/moldavia-1929620078.html
https://ria.ru/20240224/pridnestrove-1929245326.html
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в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, ссср
В мире, Молдавия, Приднестровская Молдавская Республика, СССР
В ПМР раскрыли, как Кишинев вербует ее жителей при оформлении гражданства
МГБ ПМР: Молдавия вербует жителей Приднестровья при оформлении гражданства
ТИРАСПОЛЬ, 26 фев — РИА Новости. Молдавские спецслужбы вербуют жителей Приднестровья при оформлении гражданства страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства государственной безопасности непризнанной ПМР.
"Основной вербовочный ресурс — граждане Приднестровья, которые при очередном прибытии в Агентство государственных услуг Республики Молдова опрашиваются представителями Службы информации и безопасности с целью получения разведывательной информации в отношении различных сфер жизнедеятельности ПМР, склоняют к негласному сотрудничеству под угрозой отказа в представлении гражданства", — рассказал оперативный сотрудник МГБ непризнанной Приднестровской Молдавской Республики
.
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Как уточнили в ведомстве, иностранные спецслужбы интересует информация военного и внутриполитического характера, а также данные о промышленных объектах.
Кроме того, год назад для жителей Приднестровья ужесточили правила получения гражданства Молдавии
: помимо стандартного пакета документов, они должны предоставить автобиографию, справку с места работы, трудовую книжку, а мужчины —военный билет.
Кроме того, Министерство госбезопасности опубликовало показания жителей ПМР, которые общались с представителями молдавских ведомств.
"Беседа происходила в очень маленьком кабинете, один на один, при закрытых дверях. <...> Несколько раз он (сотрудник СИБ Молдавии. — Прим. ред.) вот так говорил, намекая, что если я, к примеру, не соглашусь сотрудничать с ними, то гражданства мне не видать и в последующем возникнут проблемы у родственников, у которых есть гражданство", — поделилась одна из заявительниц.
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В МГБ ПМР, в свою очередь, напомнили, что за сотрудничество со спецслужбами другой страны в республике предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. При этом добровольная явка освобождает от уголовной и другой ответственности.
"Бдительность и порядочность граждан могут сыграть важную роль в предотвращении беды, а также оказать существенную помощь органам госбезопасности. Если вас уже принудили к сотрудничеству, нужно незамедлительно сообщить об этом в Министерство госбезопасности Приднестровья. Конфиденциальность и анонимность гарантируются", — подытожили в министерстве.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР
, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии
. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему, ПМР стала фактически неподконтрольной ему территорией.
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