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В Днепропетровске из-за взрывов пострадали здания предприятия
В Днепропетровске из-за взрывов пострадали здания предприятия - РИА Новости, 26.02.2024
В Днепропетровске из-за взрывов пострадали здания предприятия
Производственные здания предприятия повреждены в Днепропетровске на Украине после взрывов, сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T09:16
2024-02-26T09:16
2024-02-26T09:16
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Производственные здания предприятия повреждены в Днепропетровске на Украине после взрывов, сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram-канале. Накануне вечером украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровске на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. "В городе (Днепропетровске – ред.) повреждены производственные здания на предприятии", - написал Лукашук. По его словам, в городе Никополь повреждены стены и окна в производственных помещениях на предприятии. О каких предприятиях идет речь, он не уточнил. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html
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в мире, днепропетровск, украина, николай лукашук
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Украина, Николай Лукашук
В Днепропетровске из-за взрывов пострадали здания предприятия
Глава Днепропетровского облсовета Лукашук заявил о повреждении предприятия