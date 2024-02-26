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В пригороде Владивостока потушили пожар на складах "Леруа Мерлен" - РИА Новости, 26.02.2024
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08:18 26.02.2024 (обновлено: 09:39 26.02.2024)
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В пригороде Владивостока потушили пожар на складах "Леруа Мерлен"
В пригороде Владивостока потушили пожар на складах "Леруа Мерлен" - РИА Новости, 26.02.2024
В пригороде Владивостока потушили пожар на складах "Леруа Мерлен"
Пожарные полностью ликвидировали возгорание на площади около 700 "квадратов" на складах строительного гипермаркета "Леруа Мерлен" в пригороде Владивостока,... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T08:18
2024-02-26T09:39
происшествия
владивосток
приморский край
леруа мерлен
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 26 фев — РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали возгорание на площади около 700 "квадратов" на складах строительного гипермаркета "Леруа Мерлен" в пригороде Владивостока, сообщает ГУМЧС по Приморскому краю в Telegram-канале. "В 14.35 (7.35 мск) пожар полностью ликвидирован на площади около 700 квадратных метров", - говорится в сообщении приморского главка МЧС. Ранее в понедельник ведомство сообщило, что загорелся отдельно стоящий склад в городе Артеме, погибших и пострадавших нет. Позже спасатели сообщили, что горят два склада, а еще через некоторое время ведомство сообщило о локализации возгорания на площади 700 квадратных метров.
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происшествия, владивосток, приморский край, леруа мерлен, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владивосток, Приморский край, Леруа Мерлен, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В пригороде Владивостока потушили пожар на складах "Леруа Мерлен"

МЧС сообщило о ликвидации пожара на складах "Леруа Мерлен" под Владивостоком

© Фото : МЧС Приморского края/TelegramЛиквидация пожара на складах строительного гипермаркета "Леруа Мерлен" в пригороде Владивостока. 26 февраля 2024
Ликвидация пожара на складах строительного гипермаркета Леруа Мерлен в пригороде Владивостока. 26 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© Фото : МЧС Приморского края/Telegram
Ликвидация пожара на складах строительного гипермаркета "Леруа Мерлен" в пригороде Владивостока. 26 февраля 2024
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ВЛАДИВОСТОК, 26 фев — РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали возгорание на площади около 700 "квадратов" на складах строительного гипермаркета "Леруа Мерлен" в пригороде Владивостока, сообщает ГУМЧС по Приморскому краю в Telegram-канале.
"В 14.35 (7.35 мск) пожар полностью ликвидирован на площади около 700 квадратных метров", - говорится в сообщении приморского главка МЧС.
Ранее в понедельник ведомство сообщило, что загорелся отдельно стоящий склад в городе Артеме, погибших и пострадавших нет. Позже спасатели сообщили, что горят два склада, а еще через некоторое время ведомство сообщило о локализации возгорания на площади 700 квадратных метров.
 
ПроисшествияВладивостокПриморский крайЛеруа МерленМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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