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В пригороде Владивостока потушили пожар на складах "Леруа Мерлен"

В пригороде Владивостока потушили пожар на складах "Леруа Мерлен" - РИА Новости, 26.02.2024

В пригороде Владивостока потушили пожар на складах "Леруа Мерлен"

Пожарные полностью ликвидировали возгорание на площади около 700 "квадратов" на складах строительного гипермаркета "Леруа Мерлен" в пригороде Владивостока,... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T08:18

2024-02-26T08:18

2024-02-26T09:39

происшествия

владивосток

приморский край

леруа мерлен

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 26 фев — РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали возгорание на площади около 700 "квадратов" на складах строительного гипермаркета "Леруа Мерлен" в пригороде Владивостока, сообщает ГУМЧС по Приморскому краю в Telegram-канале. "В 14.35 (7.35 мск) пожар полностью ликвидирован на площади около 700 квадратных метров", - говорится в сообщении приморского главка МЧС. Ранее в понедельник ведомство сообщило, что загорелся отдельно стоящий склад в городе Артеме, погибших и пострадавших нет. Позже спасатели сообщили, что горят два склада, а еще через некоторое время ведомство сообщило о локализации возгорания на площади 700 квадратных метров.

владивосток

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владивосток, приморский край, леруа мерлен, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)