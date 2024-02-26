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В пригороде Владивостока загорелся склад гипермаркета
В пригороде Владивостока загорелся склад гипермаркета - РИА Новости, 26.02.2024
В пригороде Владивостока загорелся склад гипермаркета
Пожарные ликвидируют возгорание общей площадью около 200 квадратных метров на складе строительного гипермаркета "Леруа Мерлен" в пригороде Владивостока,... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T04:42
2024-02-26T04:42
2024-02-26T05:06
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 26 фев – РИА Новости. Пожарные ликвидируют возгорание общей площадью около 200 квадратных метров на складе строительного гипермаркета "Леруа Мерлен" в пригороде Владивостока, погибших и пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю."По оперативным данным, 26 января в 10.55 (03.55 мск) на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании склада в городе Артем. Незамедлительно к месту были направлены огнеборцы. На момент прибытия пожарных отдельно стоящий склад, находящийся на территории гипермаркета, горит изнутри. Общая площадь около 200 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, угрозы распространения на соседние здания нет", - говорится в сообщении спасательного ведомства.Отмечается, что в тушении задействовано 10 единиц пожарной техники и 45 человек личного состава."Прокуратура города Артёма поставила на контроль ход и результаты проверки по факту пожара на территории крупного торгового комплекса. Надзорное ведомство проконтролирует установление причин и обстоятельств произошедшего, а также законность итогового решения по результатам проверки. На место выехал прокурор города Андрей Камболин", - говорится в сообщении региональной прокуратуры.
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происшествия, владивосток, россия, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владивосток, Россия, Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В пригороде Владивостока загорелся склад гипермаркета
ГУМЧС: в пригороде Владивостока загорелся склад гипермаркета "Леруа Мерлен"