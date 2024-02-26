https://ria.ru/20240226/posevnaya-1929624770.html

Руденя обсудил подготовку к посевной с тверскими аграриями

Руденя обсудил подготовку к посевной с тверскими аграриями - РИА Новости, 26.02.2024

Руденя обсудил подготовку к посевной с тверскими аграриями

Губернатор Тверской области Игорь Руденя в понедельник на площадке ЗАО "Калининское" провел встречу с сельхозпроизводителями, где обсудил с ними подготовку к... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T18:53

2024-02-26T18:53

2024-02-26T18:53

тверская область

тверская область

игорь руденя

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в понедельник на площадке ЗАО "Калининское" провел встречу с сельхозпроизводителями, где обсудил с ними подготовку к проведению посевной кампании, сообщает пресс-служба регионального правительства. Кроме того, губернатор в начале встречи поблагодарил компании, участвующие в сборе гуманитарных грузов для участников специальной военной операции. "Те тонны продукции, которые ежемесячно отравляются на передовую, – это прежде всего ваша заслуга, ваших коллективов. Вы делаете это по зову сердца", – цитирует пресс-служба главу региона. Он также отметил, что сегодня Тверская область вносит серьезный вклад в обеспечение страны собственной продукцией. По его словам, рост индекса производства сельхозпродукции составил 17,4%. "Увеличились объемы практически по всем традиционным для нашего региона направлениям производства – это мясо, молоко, картофель. Достигнута рекордная за последние 16 лет урожайность зерновых и зернобобовых культур. В целом за последние 5 лет объем производства сельхозпродукции в нашей области вырос более чем на 38%", - отметил Руденя. В пресс-службе отметили, что в области продолжается реализация инвестпроектов в сфере агропромышленного комплекса. Создаются новые высокотехнологичные комплексы - "Коралл" и "Румелко-Агро", а еще развивают существующие предприятия. Среди актуальных задач в АПК – дальнейшее развитие всесторонней поддержки производителей, ввод в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения, техническое перевооружение предприятий отрасли, модернизация социальной, дорожной, жилищной и коммунальной инфраструктуры в сельских территориях. Руденя сообщил, что все эти направления включены в государственные программы Тверской области − по развитию сельского хозяйства и по комплексному развитию сельских территорий. В числе приоритетов глава региона также назвал привлечение кадров, молодежи в сельское хозяйство. По словам губернатора, важно, чтобы с работой агропромышленных предприятий подрастающее поколение знакомилось уже с малых лет. Руденя предложил реализовать в регионе просветительский проект в АПК по аналогии с культурными инициативами по бесплатному посещению школьниками Тверского императорского дворца и парка "Россия – Моя история". На встрече были представлены планы на 2024 год по площадям посевов различных культур. Рассмотрены вопросы обеспеченности хозяйств горюче-смазочными материалами, удобрениями, семенами, сельхозтехникой и запчастями, господдержки сельхозтоваропроизводителей в ответственный период посевной кампании. С учетом обращений аграриев на встрече Руденя поручил ответственным областным ведомствам рассмотреть расширение финансовой помощи на проведение весенних работ и по другим важным для хозяйств направлениям. В частности, актуальны обновление техники, оборудования животноводческих ферм, инфраструктуры на селе, усиление господдержки при вводе в оборот пашни, производстве молока, покупке семян, топлива.

https://ria.ru/20231221/ekonomika-1917240648.html

https://ria.ru/20240220/zadachi-1928526627.html

https://ria.ru/20240208/rudenya-1926211711.html

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тверская область, игорь руденя