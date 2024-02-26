https://ria.ru/20240226/polsha-1929487851.html

Польские перевозчики 1 марта возобновят протесты на границе с Украиной

Польские перевозчики 1 марта возобновят протесты на границе с Украиной - РИА Новости, 26.02.2024

Польские перевозчики 1 марта возобновят протесты на границе с Украиной

Польские водители грузовиков 1 марта намерены возобновить приостановленные в январе протесты на границе с Украиной, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T10:43

2024-02-26T10:43

2024-02-26T10:43

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ВАРШАВА, 26 фев – РИА Новости. Польские водители грузовиков 1 марта намерены возобновить приостановленные в январе протесты на границе с Украиной, сообщает радиостанция RMF FM. Протестующие намерены блокировать погранпереходы в Хребенне, Дорохуске и Корчовей. Не исключено, что будут перекрыты также подъезды к КПП в Медыке. Перевозчики недовольны тем, что украинские конкуренты выдавливают их с рынка. С ноября прошлого года они добиваются того, чтобы украинским перевозчикам вернули необходимость получения разрешений. "Власти обещали нам, что будет представлен проект закона, но прошли недели и проекта нет", — сказал глава Союза польского транспорта и логистики Мачей Вронский. По данным радиостанции, финансовые потери от протестов на границе с Украиной последних 10 недель, которые проводятся транспортниками, могут составлять несколько сотен миллионов евро. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html

https://ria.ru/20240215/evropa-1927363008.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), польша