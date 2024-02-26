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В Тульской области ищут мужчину, открывшего огонь в кафе - РИА Новости, 26.02.2024
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12:44 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/politsiya-1929522819.html
В Тульской области ищут мужчину, открывшего огонь в кафе
В Тульской области ищут мужчину, открывшего огонь в кафе - РИА Новости, 26.02.2024
В Тульской области ищут мужчину, открывшего огонь в кафе
Полиция ищет жителя города Алексин Тульской области, который у кафе ранил из огнестрельного оружия мужчину и скрылся, сообщает УМВД по региону. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T12:44
2024-02-26T12:44
происшествия
тульская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Полиция ищет жителя города Алексин Тульской области, который у кафе ранил из огнестрельного оружия мужчину и скрылся, сообщает УМВД по региону. Сообщается, что в полицию города Алексина поступило сообщение из больницы о пациенте, который поступил к ним с огнестрельным ранением брюшной полости. "По предварительной информации, около одного из местных кафе, расположенного по улице Героев Алексинцев, 26-летний местный житель, используя огнестрельное оружие, произвел выстрел в потерпевшего, после чего скрылся с места происшествия. Сотрудниками полиции устанавливается его местонахождение", - говорится в сообщении. Полиция распространила ориентировку на подозреваемого и просит откликнуться граждан, владеющих информацией о его местонахождении. В тульских пабликах распространилось видео "разборок" молодых людей у автомобиля, стоящего, судя по всему, у кафе. Сначала у автомобиля стоят двое, один из них демонстративно стреляет из пистолета в сторону. Подходят еще несколько молодых людей, они начинают что-то выяснять, после чего один из них падает на землю, другие пытаются поймать виновника, но тот сбегает. В УМВД подтвердили РИА Новости, что речь идет о данном инциденте.
https://ria.ru/20240226/kriminal-1928766629.html
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происшествия, тульская область
Происшествия, Тульская область
В Тульской области ищут мужчину, открывшего огонь в кафе

Полиция ищет жителя Тульской области, ранившего у кафе мужчину

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Полиция ищет жителя города Алексин Тульской области, который у кафе ранил из огнестрельного оружия мужчину и скрылся, сообщает УМВД по региону.
Сообщается, что в полицию города Алексина поступило сообщение из больницы о пациенте, который поступил к ним с огнестрельным ранением брюшной полости.
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"По предварительной информации, около одного из местных кафе, расположенного по улице Героев Алексинцев, 26-летний местный житель, используя огнестрельное оружие, произвел выстрел в потерпевшего, после чего скрылся с места происшествия. Сотрудниками полиции устанавливается его местонахождение", - говорится в сообщении.
Полиция распространила ориентировку на подозреваемого и просит откликнуться граждан, владеющих информацией о его местонахождении.
В тульских пабликах распространилось видео "разборок" молодых людей у автомобиля, стоящего, судя по всему, у кафе. Сначала у автомобиля стоят двое, один из них демонстративно стреляет из пистолета в сторону. Подходят еще несколько молодых людей, они начинают что-то выяснять, после чего один из них падает на землю, другие пытаются поймать виновника, но тот сбегает. В УМВД подтвердили РИА Новости, что речь идет о данном инциденте.
 
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