https://ria.ru/20240226/politsiya-1929522819.html

В Тульской области ищут мужчину, открывшего огонь в кафе

В Тульской области ищут мужчину, открывшего огонь в кафе - РИА Новости, 26.02.2024

В Тульской области ищут мужчину, открывшего огонь в кафе

Полиция ищет жителя города Алексин Тульской области, который у кафе ранил из огнестрельного оружия мужчину и скрылся, сообщает УМВД по региону. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T12:44

2024-02-26T12:44

2024-02-26T12:44

происшествия

тульская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Полиция ищет жителя города Алексин Тульской области, который у кафе ранил из огнестрельного оружия мужчину и скрылся, сообщает УМВД по региону. Сообщается, что в полицию города Алексина поступило сообщение из больницы о пациенте, который поступил к ним с огнестрельным ранением брюшной полости. "По предварительной информации, около одного из местных кафе, расположенного по улице Героев Алексинцев, 26-летний местный житель, используя огнестрельное оружие, произвел выстрел в потерпевшего, после чего скрылся с места происшествия. Сотрудниками полиции устанавливается его местонахождение", - говорится в сообщении. Полиция распространила ориентировку на подозреваемого и просит откликнуться граждан, владеющих информацией о его местонахождении. В тульских пабликах распространилось видео "разборок" молодых людей у автомобиля, стоящего, судя по всему, у кафе. Сначала у автомобиля стоят двое, один из них демонстративно стреляет из пистолета в сторону. Подходят еще несколько молодых людей, они начинают что-то выяснять, после чего один из них падает на землю, другие пытаются поймать виновника, но тот сбегает. В УМВД подтвердили РИА Новости, что речь идет о данном инциденте.

https://ria.ru/20240226/kriminal-1928766629.html

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тульская область