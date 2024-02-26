https://ria.ru/20240226/poliklinika-1929531337.html

Поликлинику в Елецком микрорайоне Липецка достроят в конце этого года

Поликлинику в Елецком микрорайоне Липецка достроят в конце этого года - РИА Новости, 26.02.2024

Поликлинику в Елецком микрорайоне Липецка достроят в конце этого года

Возведение поликлиники в новом микрорайоне Елецкий в Липецке планируют закончить в конце 2024 года, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам проверки... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T13:19

2024-02-26T13:19

2024-02-26T13:19

липецкая область

липецк

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 26 фев — РИА Новости. Возведение поликлиники в новом микрорайоне Елецкий в Липецке планируют закончить в конце 2024 года, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам проверки строительных работ. Он уточнил, что уже выполнены основные этапы строительства. В настоящий момент проводится остекление здания, монтируется система вентиляции и внутренние коммуникации. В ближайшее время строители приступят к отделке фасада, внутренних помещений, благоустройству территории. "До этого видели это здание только снаружи, а сегодня уже можно посмотреть внутри. Хорошая работа подрядчика. Все в срок. Уже достаточно скоро жители получат новую поликлинику, которая в этом микрорайоне необходима", – отметил Артамонов. По словам губернатора, в медучреждении откроют женскую консультацию, клинико-диагностическую лабораторию, а также приемное, инфекционное, терапевтическое, диагностическое, хирургическое, инфекционное отделения. Новая поликлиника сможет принимать 600 взрослых и 200 детей в смену. Строительство ведется в рамках госпрограммы "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ". Артамонов также отметил, что в этом году региональному здравоохранению из областного бюджета выделено почти 750 миллионов рублей на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт лечебных учреждений.

https://ria.ru/20240201/shkola-1924848993.html

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Алёна Пава

липецк, липецкая область, игорь артамонов