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Москвичам рассказали о погоде в начале марта - РИА Новости, 26.02.2024
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12:50 26.02.2024 (обновлено: 13:05 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/pogoda-1929523702.html
Москвичам рассказали о погоде в начале марта
Москвичам рассказали о погоде в начале марта - РИА Новости, 26.02.2024
Москвичам рассказали о погоде в начале марта
Температура воздуха в Москве в первые дни марта будет на 4-5 градусов выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T12:50
2024-02-26T13:05
общество
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в первые дни марта будет на 4-5 градусов выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Начало будет все-таки более весенним, несмотря на то, что по климату месяц март в Москве зимний. Температура в эти дни будет на 4-5 градусов выше климатической нормы. Осадков в эти дни не ожидается за исключением 1 марта, в ночь на 1 марта снег еще местами возможен. Температура по ночам минус 1 - минус 4 градусов, а днем - от 0 до плюс 3 градусов", - сказал Леус.Также он отметил, что в пятницу в столице будет облачно, а вот в субботу и воскресенье не исключено, что выйдет солнце.
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общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в начале марта

Леус: температура воздуха в Москве в первые дни марта будет выше нормы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в первые дни марта будет на 4-5 градусов выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Начало будет все-таки более весенним, несмотря на то, что по климату месяц март в Москве зимний. Температура в эти дни будет на 4-5 градусов выше климатической нормы. Осадков в эти дни не ожидается за исключением 1 марта, в ночь на 1 марта снег еще местами возможен. Температура по ночам минус 1 - минус 4 градусов, а днем - от 0 до плюс 3 градусов", - сказал Леус.
Также он отметил, что в пятницу в столице будет облачно, а вот в субботу и воскресенье не исключено, что выйдет солнце.
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