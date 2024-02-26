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Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 26.02.2024
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08:16 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/pogoda-1929462695.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 26.02.2024
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Местами небольшой снег и ноль градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T08:16
2024-02-26T08:16
общество
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Местами небольшой снег и ноль градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что в понедельник на погоду в столице будет оказывать влияние усиливающийся с юго-востока антициклон. "В Москве преимущественно облачная погода, в начале дня в отдельных районах, преимущественно на севере и западе региона, пройдет небольшой снег, местами гололедные явления. На всей территории региона днем гололедица. В Москве около 0 градусов, по области от минус 3 градусов до плюс 2 градусов", - сказал Леус. Специалист отметил, что ветер будет дуть южный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно выше нормы, барометры покажут 754 миллиметра ртутного столба.
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общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Синоптик Леус: в Москве в понедельник ожидается небольшой снег и 0 градусов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Местами небольшой снег и ноль градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик пояснил, что в понедельник на погоду в столице будет оказывать влияние усиливающийся с юго-востока антициклон.
«
"В Москве преимущественно облачная погода, в начале дня в отдельных районах, преимущественно на севере и западе региона, пройдет небольшой снег, местами гололедные явления. На всей территории региона днем гололедица. В Москве около 0 градусов, по области от минус 3 градусов до плюс 2 градусов", - сказал Леус.
Специалист отметил, что ветер будет дуть южный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно выше нормы, барометры покажут 754 миллиметра ртутного столба.
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