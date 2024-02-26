https://ria.ru/20240226/podderzhka-1929508876.html

Поддержка фермеров в рамках нацпроекта в Алтайском крае вырастет в 1,6 раза

Поддержка фермеров в рамках нацпроекта в Алтайском крае вырастет в 1,6 раза - РИА Новости, 26.02.2024

Поддержка фермеров в рамках нацпроекта в Алтайском крае вырастет в 1,6 раза

В Алтайском крае в текущем году в 1,6 раза вырастет государственная поддержка фермеров, которые участвуют в национальном проекте "Малое и среднее... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T12:05

2024-02-26T12:05

2024-02-26T12:05

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В Алтайском крае в текущем году в 1,6 раза вырастет государственная поддержка фермеров, которые участвуют в национальном проекте "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба правительства региона В 2024 году на поддержку агростартапов и сельскохозяйственных кооперативов в Алтайском крае выделено 140 миллионов рублей. В минувшем году лимит на это направление составлял 86 миллионов рублей. В пресс-службе уточнили, что господдержку аграриям предоставляют в форме грантов на развитие агростартапов. На территории Алтайского края приоритет отдают фермерам, которые объединяются в кооператив. За период реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в общей сложности поддержали 84 фермера и семь кооперативов.

https://ria.ru/20240209/zayavki-1926454580.html

алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

твой бизнес – новости, алтайский край, поддержка бизнеса