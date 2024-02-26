Рейтинг@Mail.ru
Поддержка фермеров в рамках нацпроекта в Алтайском крае вырастет в 1,6 раза - РИА Новости, 26.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес
Твой бизнес
 
12:05 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/podderzhka-1929508876.html
Поддержка фермеров в рамках нацпроекта в Алтайском крае вырастет в 1,6 раза
Поддержка фермеров в рамках нацпроекта в Алтайском крае вырастет в 1,6 раза - РИА Новости, 26.02.2024
Поддержка фермеров в рамках нацпроекта в Алтайском крае вырастет в 1,6 раза
В Алтайском крае в текущем году в 1,6 раза вырастет государственная поддержка фермеров, которые участвуют в национальном проекте "Малое и среднее... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T12:05
2024-02-26T12:05
твой бизнес
твой бизнес – новости
алтайский край
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929511444_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_ff581258615dda486adbf45228d92db1.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В Алтайском крае в текущем году в 1,6 раза вырастет государственная поддержка фермеров, которые участвуют в национальном проекте "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба правительства региона В 2024 году на поддержку агростартапов и сельскохозяйственных кооперативов в Алтайском крае выделено 140 миллионов рублей. В минувшем году лимит на это направление составлял 86 миллионов рублей. В пресс-службе уточнили, что господдержку аграриям предоставляют в форме грантов на развитие агростартапов. На территории Алтайского края приоритет отдают фермерам, которые объединяются в кооператив. За период реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в общей сложности поддержали 84 фермера и семь кооперативов.
https://ria.ru/20240209/zayavki-1926454580.html
алтайский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929511444_268:47:2937:2048_1920x0_80_0_0_663f4e127a24176d5b429d012b66aa0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, алтайский край, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Алтайский край, Поддержка бизнеса

Поддержка фермеров в рамках нацпроекта в Алтайском крае вырастет в 1,6 раза

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкКоровы на ферме
Коровы на ферме - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В Алтайском крае в текущем году в 1,6 раза вырастет государственная поддержка фермеров, которые участвуют в национальном проекте "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба правительства региона
В 2024 году на поддержку агростартапов и сельскохозяйственных кооперативов в Алтайском крае выделено 140 миллионов рублей. В минувшем году лимит на это направление составлял 86 миллионов рублей.
В пресс-службе уточнили, что господдержку аграриям предоставляют в форме грантов на развитие агростартапов.
На территории Алтайского края приоритет отдают фермерам, которые объединяются в кооператив. За период реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в общей сложности поддержали 84 фермера и семь кооперативов.
Предприниматели обсуждают договор - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Стартовал прием заявок на бесплатный бизнес-тренинг в Алтайском крае
9 февраля, 16:08
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиАлтайский крайПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала