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Поддержка фермеров в рамках нацпроекта в Алтайском крае вырастет в 1,6 раза
Поддержка фермеров в рамках нацпроекта в Алтайском крае вырастет в 1,6 раза - РИА Новости, 26.02.2024
Поддержка фермеров в рамках нацпроекта в Алтайском крае вырастет в 1,6 раза
В Алтайском крае в текущем году в 1,6 раза вырастет государственная поддержка фермеров, которые участвуют в национальном проекте "Малое и среднее... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T12:05
2024-02-26T12:05
2024-02-26T12:05
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В Алтайском крае в текущем году в 1,6 раза вырастет государственная поддержка фермеров, которые участвуют в национальном проекте "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба правительства региона В 2024 году на поддержку агростартапов и сельскохозяйственных кооперативов в Алтайском крае выделено 140 миллионов рублей. В минувшем году лимит на это направление составлял 86 миллионов рублей. В пресс-службе уточнили, что господдержку аграриям предоставляют в форме грантов на развитие агростартапов. На территории Алтайского края приоритет отдают фермерам, которые объединяются в кооператив. За период реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в общей сложности поддержали 84 фермера и семь кооперативов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, алтайский край, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Алтайский край, Поддержка бизнеса
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В Алтайском крае в текущем году в 1,6 раза вырастет государственная поддержка фермеров, которые участвуют в национальном проекте "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба правительства региона
В 2024 году на поддержку агростартапов и сельскохозяйственных кооперативов в Алтайском крае выделено 140 миллионов рублей. В минувшем году лимит на это направление составлял 86 миллионов рублей.
В пресс-службе уточнили, что господдержку аграриям предоставляют в форме грантов на развитие агростартапов.
На территории Алтайского края
приоритет отдают фермерам, которые объединяются в кооператив. За период реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в общей сложности поддержали 84 фермера и семь кооперативов.
Стартовал прием заявок на бесплатный бизнес-тренинг в Алтайском крае