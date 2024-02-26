https://ria.ru/20240226/peskov-1929648163.html

Песков рассказал о талантливых людях в странах мирового меньшинства

Песков рассказал о талантливых людях в странах мирового меньшинства - РИА Новости, 26.02.2024

Песков рассказал о талантливых людях в странах мирового меньшинства

Несмотря на шаблоны мышления и дефицит желания делиться знаниями, люди в странах мирового меньшинства сохраняют свой талант и готовность любить другие страны,... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T20:40

2024-02-26T20:40

2024-02-26T20:40

россия

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Несмотря на шаблоны мышления и дефицит желания делиться знаниями, люди в странах мирового меньшинства сохраняют свой талант и готовность любить другие страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Есть страны мирового меньшинства, там сейчас есть дефицит желания делиться знаниями с нами, но это не значит, что в этих странах нет людей, которые, несмотря на общие шаблоны мышления, все равно сохраняют свой талант, свое желание делиться с другими народами, свою готовность любить другие страны, свою готовность принимать любовь других стран. Такие люди есть, и мы гордимся ими", - сообщил Песков в ходе церемонии вручения премии общества "Знание". Пресс-секретарь президента добавил, что Россия признательна таким людям за то, что они помогают "рассказывать о нас другим странам". Премия российского общества "Знание" учреждена для признания достижений российских деятелей просвещения – преподавателей, лекторов, школьных учителей, блогеров, компаний, СМИ. Лауреатами премии становятся просветители, просветительские проекты и компании, завоевавшие высокие оценки экспертов и почетного жюри, а также симпатии зрителей.

https://ria.ru/20240226/peskov-1929640581.html

https://radiosputnik.ru/20240214/svo-1927432111.html

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россия, дмитрий песков, в мире