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Песков рассказал о талантливых людях в странах мирового меньшинства - РИА Новости, 26.02.2024
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20:40 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/peskov-1929648163.html
Песков рассказал о талантливых людях в странах мирового меньшинства
Песков рассказал о талантливых людях в странах мирового меньшинства - РИА Новости, 26.02.2024
Песков рассказал о талантливых людях в странах мирового меньшинства
Несмотря на шаблоны мышления и дефицит желания делиться знаниями, люди в странах мирового меньшинства сохраняют свой талант и готовность любить другие страны,... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T20:40
2024-02-26T20:40
россия
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Несмотря на шаблоны мышления и дефицит желания делиться знаниями, люди в странах мирового меньшинства сохраняют свой талант и готовность любить другие страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Есть страны мирового меньшинства, там сейчас есть дефицит желания делиться знаниями с нами, но это не значит, что в этих странах нет людей, которые, несмотря на общие шаблоны мышления, все равно сохраняют свой талант, свое желание делиться с другими народами, свою готовность любить другие страны, свою готовность принимать любовь других стран. Такие люди есть, и мы гордимся ими", - сообщил Песков в ходе церемонии вручения премии общества "Знание". Пресс-секретарь президента добавил, что Россия признательна таким людям за то, что они помогают "рассказывать о нас другим странам". Премия российского общества "Знание" учреждена для признания достижений российских деятелей просвещения – преподавателей, лекторов, школьных учителей, блогеров, компаний, СМИ. Лауреатами премии становятся просветители, просветительские проекты и компании, завоевавшие высокие оценки экспертов и почетного жюри, а также симпатии зрителей.
https://ria.ru/20240226/peskov-1929640581.html
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россия, дмитрий песков, в мире
Россия, Дмитрий Песков, В мире
Песков рассказал о талантливых людях в странах мирового меньшинства

Песков: в странах мирового меньшинства остаются талантливые люди

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Несмотря на шаблоны мышления и дефицит желания делиться знаниями, люди в странах мирового меньшинства сохраняют свой талант и готовность любить другие страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Есть страны мирового меньшинства, там сейчас есть дефицит желания делиться знаниями с нами, но это не значит, что в этих странах нет людей, которые, несмотря на общие шаблоны мышления, все равно сохраняют свой талант, свое желание делиться с другими народами, свою готовность любить другие страны, свою готовность принимать любовь других стран. Такие люди есть, и мы гордимся ими", - сообщил Песков в ходе церемонии вручения премии общества "Знание".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Россия рада, что большинство стран мира слушает ее, заявил Песков
Вчера, 19:51
Пресс-секретарь президента добавил, что Россия признательна таким людям за то, что они помогают "рассказывать о нас другим странам".
Премия российского общества "Знание" учреждена для признания достижений российских деятелей просвещения – преподавателей, лекторов, школьных учителей, блогеров, компаний, СМИ. Лауреатами премии становятся просветители, просветительские проекты и компании, завоевавшие высокие оценки экспертов и почетного жюри, а также симпатии зрителей.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Песков: СВО приобрела форму конфликта с коллективным Западом
14 февраля, 20:01
 
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