https://ria.ru/20240226/peskov-1929640581.html

Россия рада, что большинство стран мира слушает ее, заявил Песков

Россия рада, что большинство стран мира слушает ее, заявил Песков - РИА Новости, 26.02.2024

Россия рада, что большинство стран мира слушает ее, заявил Песков

Россия открыта всему миру, чтобы делиться знаниями, и рада, что подавляющее большинство стран также открыто к этому, готово слушать точку зрения РФ и... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T19:51

2024-02-26T19:51

2024-02-26T21:18

россия

в мире

дмитрий песков

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россия открыта всему миру, чтобы делиться знаниями, и рада, что подавляющее большинство стран также открыто к этому, готово слушать точку зрения РФ и рассказывать о ней у себя, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы хотим получать знания, все. И в своем желании получать знания мы в нашей стране открыты всему миру. И мы рады, что подавляющее большинство стран мира также открыто к тому, чтобы делиться знаниями с нами", - заявил Песков на церемонии вручения премии общества "Знание" в понедельник."(Большинство в мире) открыто к тому, чтобы нести нам свои идеи, свое мировоззрение и слушать с таким же уважением нашу точку зрения, рассказывать и о нашей точке зрения, и о нашей стране, и о нас в своих странах", - сказал он.По его словам, "именно так должна выглядеть гармония".

https://ria.ru/20240226/putin-1929619390.html

россия

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россия, в мире, дмитрий песков, выставка-форум "россия"