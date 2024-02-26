https://ria.ru/20240226/peskov-1929640581.html
Россия рада, что большинство стран мира слушает ее, заявил Песков
Россия рада, что большинство стран мира слушает ее, заявил Песков - РИА Новости, 26.02.2024
Россия рада, что большинство стран мира слушает ее, заявил Песков
Россия открыта всему миру, чтобы делиться знаниями, и рада, что подавляющее большинство стран также открыто к этому, готово слушать точку зрения РФ и... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T19:51
2024-02-26T19:51
2024-02-26T21:18
россия
в мире
дмитрий песков
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россия открыта всему миру, чтобы делиться знаниями, и рада, что подавляющее большинство стран также открыто к этому, готово слушать точку зрения РФ и рассказывать о ней у себя, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы хотим получать знания, все. И в своем желании получать знания мы в нашей стране открыты всему миру. И мы рады, что подавляющее большинство стран мира также открыто к тому, чтобы делиться знаниями с нами", - заявил Песков на церемонии вручения премии общества "Знание" в понедельник."(Большинство в мире) открыто к тому, чтобы нести нам свои идеи, свое мировоззрение и слушать с таким же уважением нашу точку зрения, рассказывать и о нашей точке зрения, и о нашей стране, и о нас в своих странах", - сказал он.По его словам, "именно так должна выглядеть гармония".
https://ria.ru/20240226/putin-1929619390.html
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россия, в мире, дмитрий песков, выставка-форум "россия"
Россия, В мире, Дмитрий Песков, Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия"
Россия рада, что большинство стран мира слушает ее, заявил Песков
Песков: Россия рада, что большинство стран мира слушает ее точку зрения
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россия открыта всему миру, чтобы делиться знаниями, и рада, что подавляющее большинство стран также открыто к этому, готово слушать точку зрения РФ и рассказывать о ней у себя, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы хотим получать знания, все. И в своем желании получать знания мы в нашей стране открыты всему миру. И мы рады, что подавляющее большинство стран мира также открыто к тому, чтобы делиться знаниями с нами", - заявил Песков на церемонии вручения премии общества "Знание" в понедельник.
"(Большинство в мире) открыто к тому, чтобы нести нам свои идеи, свое мировоззрение и слушать с таким же уважением нашу точку зрения, рассказывать и о нашей точке зрения, и о нашей стране, и о нас в своих странах", - сказал он.
По его словам, "именно так должна выглядеть гармония".
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