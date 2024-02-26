https://ria.ru/20240226/pamyat-1929593086.html

Андрей Воробьев почтил память погибших бойцов Дивизии имени Дзержинского

Андрей Воробьев почтил память погибших бойцов Дивизии имени Дзержинского - РИА Новости, 26.02.2024

Андрей Воробьев почтил память погибших бойцов Дивизии имени Дзержинского

Губернатор Московской области Андрей Воробьев почтил память погибших военнослужащих Дивизии имени Дзержинского, напомнив, что в этом году дивизия отмечает 100... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T16:26

2024-02-26T16:26

2024-02-26T16:26

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929591481_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_28e09ea2262462bcb38b6586fe9980db.jpg

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев почтил память погибших военнослужащих Дивизии имени Дзержинского, напомнив, что в этом году дивизия отмечает 100 лет со дня образования. "Сегодня в Дивизии имени Ф. Э. Дзержинского вспоминают героев — военнослужащих, которые погибли во время выполнения своего боевого долга. Настоящий пример мужества и стойкости. Мы сохраним в памяти подвиг каждого из вас", - написал Воробьев в своем Telegram-канале. По данным пресс-службы губернатора и правительства региона, в понедельник Воробьев вместе с командирами и ветеранами ОДОН возложил цветы к памятнику воинам-дзержинцам трех поколений. В этом году дивизия отмечает 100-летие со дня образования. "Александр Потапов — офицер спецназа, выполнял боевые задачи на Северном Кавказе, в Сирии и на Украине. В августе 2022 года ВСУ открыли огонь по одному из жилых районов Изюма — Александр закрыл собой двух мирных жителей, а сам погиб. Указом президента удостоен звания Героя России и награжден медалью "За отвагу" посмертно", - рассказал о героизме одного из военнослужащих губернатор. Также в своем Telegram-канале он напомнил о подвиге спецназовцев Леонида Махонина, Александра Кириллова и Евгения Дудина, которые попали под шквальный огонь противника, но до последнего боролись и помогали своим раненым товарищам. Все трое награждены Орденами мужества посмертно.

https://ria.ru/20240221/filmy-1928821641.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев