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Андрей Воробьев почтил память погибших бойцов Дивизии имени Дзержинского - РИА Новости, 26.02.2024
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Новости Подмосковья
 
16:26 26.02.2024
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Андрей Воробьев почтил память погибших бойцов Дивизии имени Дзержинского
Андрей Воробьев почтил память погибших бойцов Дивизии имени Дзержинского - РИА Новости, 26.02.2024
Андрей Воробьев почтил память погибших бойцов Дивизии имени Дзержинского
Губернатор Московской области Андрей Воробьев почтил память погибших военнослужащих Дивизии имени Дзержинского, напомнив, что в этом году дивизия отмечает 100... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T16:26
2024-02-26T16:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев почтил память погибших военнослужащих Дивизии имени Дзержинского, напомнив, что в этом году дивизия отмечает 100 лет со дня образования. "Сегодня в Дивизии имени Ф. Э. Дзержинского вспоминают героев — военнослужащих, которые погибли во время выполнения своего боевого долга. Настоящий пример мужества и стойкости. Мы сохраним в памяти подвиг каждого из вас", - написал Воробьев в своем Telegram-канале. По данным пресс-службы губернатора и правительства региона, в понедельник Воробьев вместе с командирами и ветеранами ОДОН возложил цветы к памятнику воинам-дзержинцам трех поколений. В этом году дивизия отмечает 100-летие со дня образования. "Александр Потапов — офицер спецназа, выполнял боевые задачи на Северном Кавказе, в Сирии и на Украине. В августе 2022 года ВСУ открыли огонь по одному из жилых районов Изюма — Александр закрыл собой двух мирных жителей, а сам погиб. Указом президента удостоен звания Героя России и награжден медалью "За отвагу" посмертно", - рассказал о героизме одного из военнослужащих губернатор. Также в своем Telegram-канале он напомнил о подвиге спецназовцев Леонида Махонина, Александра Кириллова и Евгения Дудина, которые попали под шквальный огонь противника, но до последнего боролись и помогали своим раненым товарищам. Все трое награждены Орденами мужества посмертно.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев

Андрей Воробьев почтил память погибших бойцов Дивизии имени Дзержинского

CC BY 4.0 / Правительство Московской области (cropped) / Губернатор Московской области Андрей Воробьев почтил память погибших военнослужащих дивизии им. Дзержинского
Губернатор Московской области Андрей Воробьев почтил память погибших военнослужащих дивизии им. Дзержинского - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
CC BY 4.0 / Правительство Московской области (cropped) /
Губернатор Московской области Андрей Воробьев почтил память погибших военнослужащих дивизии им. Дзержинского
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев почтил память погибших военнослужащих Дивизии имени Дзержинского, напомнив, что в этом году дивизия отмечает 100 лет со дня образования.
"Сегодня в Дивизии имени Ф. Э. Дзержинского вспоминают героев — военнослужащих, которые погибли во время выполнения своего боевого долга. Настоящий пример мужества и стойкости. Мы сохраним в памяти подвиг каждого из вас", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
По данным пресс-службы губернатора и правительства региона, в понедельник Воробьев вместе с командирами и ветеранами ОДОН возложил цветы к памятнику воинам-дзержинцам трех поколений. В этом году дивизия отмечает 100-летие со дня образования.
"Александр Потапов — офицер спецназа, выполнял боевые задачи на Северном Кавказе, в Сирии и на Украине. В августе 2022 года ВСУ открыли огонь по одному из жилых районов Изюма — Александр закрыл собой двух мирных жителей, а сам погиб. Указом президента удостоен звания Героя России и награжден медалью "За отвагу" посмертно", - рассказал о героизме одного из военнослужащих губернатор.
Также в своем Telegram-канале он напомнил о подвиге спецназовцев Леонида Махонина, Александра Кириллова и Евгения Дудина, которые попали под шквальный огонь противника, но до последнего боролись и помогали своим раненым товарищам. Все трое награждены Орденами мужества посмертно.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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