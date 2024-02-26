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В ICAN призвали США вывести свое ядерное оружие из Европы - РИА Новости, 26.02.2024
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08:59 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/oruzhie-1929465428.html
В ICAN призвали США вывести свое ядерное оружие из Европы
В ICAN призвали США вывести свое ядерное оружие из Европы - РИА Новости, 26.02.2024
В ICAN призвали США вывести свое ядерное оружие из Европы
США должны вывести свое ядерное оружие из Европы, практика ядерного обмена опасна и увеличивает риск эскалации, заявила РИА Новости координатор политики и... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T08:59
2024-02-26T08:59
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ЖЕНЕВА, 26 фев — РИА Новости. США должны вывести свое ядерное оружие из Европы, практика ядерного обмена опасна и увеличивает риск эскалации, заявила РИА Новости координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре. В октябре в ICAN заявили, что имеются данные, свидетельствующие, что США собираются разместить ядерные боеголовки в Великобритании в дополнение к сотне боеголовок, уже имеющихся в пяти странах НАТО. По данным организации, у США есть около 150 ядерных бомб, размещенных на американских авиабазах в Германии, Италии, Нидерландах, Бельгии и Турции, без каких-либо официальных заявлений. "Практика обмена ядерного оружия или размещения ядерного оружия на чужой территории является опасной и эскалационной практикой, которая должна быть осуждена во всем мире и которой необходимо срочно положить конец. Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) прямо запрещает иностранное размещение - все страны должны присоединиться к этому договору, чтобы запретить эту рискованную практику на своих территориях", — ответила она на вопрос, вызывает ли беспокойство готовность США снова разместить ядерное оружие в Великобритании. Сандерс-Закре добавила, что ICAN призывает все страны, использующие такую практику, немедленно положить ей конец. В январе постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что наибольший ядерный риск в настоящее время связан со стратегией эскалации США и НАТО в украинском кризисе, которая может спровоцировать прямую военную конфронтацию между ядерными державами. Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN) - международная общественная организация, создана в 2007 году. Она ставит своими целями содействие утверждению и выполнению Договора о запрещении ядерного оружия. Организация в 2017 году получила Нобелевскую премию мира. Договор о запрещении ядерного оружия приняли в июле 2017 года. Тогда его поддержали 122 государства. Одна страна — Нидерланды — проголосовала против и одна — Сингапур — воздержалась. Многие государства, в том числе Россия и США, не принимали участия в работе той конференции. Они заявили, что нет необходимости принимать новый документ при существовании Договора о нераспространении ядерного оружия. В настоящее время договор о запрещении ядерного оружия подписали 93 страны, 70 из них ратифицировали. Документ вступил в силу 22 января 2021 года. В октябре 2018 года Россия, Великобритания, Китай, США и Франция совместно заявили, что выступают против и не будут подписывать ДЗЯО. В российском МИД считают "ошибкой выработку и продвижение Договора о запрещении ядерного оружия". В ведомстве отмечают, что "договор, разработанный без участия и без учета мнения стран, обладающих ядерными вооружениями, неспособен внести какой-либо вклад в процесс ограничения и сокращения ядерного оружия". Согласно позиции МИД РФ, "реальный прогресс на пути ядерного разоружения можно обеспечить только на основе консенсусных решений, в условиях укрепления международной безопасности и стабильности, повышая безопасность всех без исключения государств". Третьего января 2022 года лидеры России, Китая, Великобритании, Франции и США выступили с совместным заявлением о недопущении войны между странами, обладающими ядерным оружием. В заявлении указано, что страны "ядерной пятерки" считают своей ответственностью снижение стратегических рисков. Кроме того, ядерные державы подтвердили важность соблюдения двусторонних и многосторонних соглашений по нераспространению, разоружению и контролю, включая Договор о нераспространении ядерного оружия. Лидеры пяти ядерных держав подчеркнули стремление работать со всеми странами для построения в конечном итоге мира, свободного от ядерного оружия.
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в мире, сша, ican, нато, оон
В мире, США, ICAN, НАТО, ООН
В ICAN призвали США вывести свое ядерное оружие из Европы

ICAN: США должны вывести свое ядерное оружие из Европы и снизить риск эскалации

© Фото : Los Alamos National LaboratoryАмериканский истребитель F-35 с двумя бомбами В61-12
Американский истребитель F-35 с двумя бомбами В61-12 - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© Фото : Los Alamos National Laboratory
Американский истребитель F-35 с двумя бомбами В61-12. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 26 фев — РИА Новости. США должны вывести свое ядерное оружие из Европы, практика ядерного обмена опасна и увеличивает риск эскалации, заявила РИА Новости координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре.
В октябре в ICAN заявили, что имеются данные, свидетельствующие, что США собираются разместить ядерные боеголовки в Великобритании в дополнение к сотне боеголовок, уже имеющихся в пяти странах НАТО. По данным организации, у США есть около 150 ядерных бомб, размещенных на американских авиабазах в Германии, Италии, Нидерландах, Бельгии и Турции, без каких-либо официальных заявлений.
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"Практика обмена ядерного оружия или размещения ядерного оружия на чужой территории является опасной и эскалационной практикой, которая должна быть осуждена во всем мире и которой необходимо срочно положить конец. Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) прямо запрещает иностранное размещение - все страны должны присоединиться к этому договору, чтобы запретить эту рискованную практику на своих территориях", — ответила она на вопрос, вызывает ли беспокойство готовность США снова разместить ядерное оружие в Великобритании.
Сандерс-Закре добавила, что ICAN призывает все страны, использующие такую практику, немедленно положить ей конец.
В январе постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что наибольший ядерный риск в настоящее время связан со стратегией эскалации США и НАТО в украинском кризисе, которая может спровоцировать прямую военную конфронтацию между ядерными державами.
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Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN) - международная общественная организация, создана в 2007 году. Она ставит своими целями содействие утверждению и выполнению Договора о запрещении ядерного оружия. Организация в 2017 году получила Нобелевскую премию мира.
Договор о запрещении ядерного оружия приняли в июле 2017 года. Тогда его поддержали 122 государства. Одна страна — Нидерланды — проголосовала против и одна — Сингапур — воздержалась. Многие государства, в том числе Россия и США, не принимали участия в работе той конференции. Они заявили, что нет необходимости принимать новый документ при существовании Договора о нераспространении ядерного оружия. В настоящее время договор о запрещении ядерного оружия подписали 93 страны, 70 из них ратифицировали. Документ вступил в силу 22 января 2021 года.
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В октябре 2018 года Россия, Великобритания, Китай, США и Франция совместно заявили, что выступают против и не будут подписывать ДЗЯО. В российском МИД считают "ошибкой выработку и продвижение Договора о запрещении ядерного оружия". В ведомстве отмечают, что "договор, разработанный без участия и без учета мнения стран, обладающих ядерными вооружениями, неспособен внести какой-либо вклад в процесс ограничения и сокращения ядерного оружия". Согласно позиции МИД РФ, "реальный прогресс на пути ядерного разоружения можно обеспечить только на основе консенсусных решений, в условиях укрепления международной безопасности и стабильности, повышая безопасность всех без исключения государств".
Третьего января 2022 года лидеры России, Китая, Великобритании, Франции и США выступили с совместным заявлением о недопущении войны между странами, обладающими ядерным оружием. В заявлении указано, что страны "ядерной пятерки" считают своей ответственностью снижение стратегических рисков. Кроме того, ядерные державы подтвердили важность соблюдения двусторонних и многосторонних соглашений по нераспространению, разоружению и контролю, включая Договор о нераспространении ядерного оружия. Лидеры пяти ядерных держав подчеркнули стремление работать со всеми странами для построения в конечном итоге мира, свободного от ядерного оружия.
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