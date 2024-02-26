https://ria.ru/20240226/oruzhie-1929465428.html

В ICAN призвали США вывести свое ядерное оружие из Европы

В ICAN призвали США вывести свое ядерное оружие из Европы - РИА Новости, 26.02.2024

В ICAN призвали США вывести свое ядерное оружие из Европы

США должны вывести свое ядерное оружие из Европы, практика ядерного обмена опасна и увеличивает риск эскалации, заявила РИА Новости координатор политики и... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T08:59

2024-02-26T08:59

2024-02-26T08:59

в мире

сша

ican

нато

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1c/1905787365_1:0:3361:1890_1920x0_80_0_0_c1c075e0cb3c7ce98fc07bb6dd4516be.jpg

ЖЕНЕВА, 26 фев — РИА Новости. США должны вывести свое ядерное оружие из Европы, практика ядерного обмена опасна и увеличивает риск эскалации, заявила РИА Новости координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре. В октябре в ICAN заявили, что имеются данные, свидетельствующие, что США собираются разместить ядерные боеголовки в Великобритании в дополнение к сотне боеголовок, уже имеющихся в пяти странах НАТО. По данным организации, у США есть около 150 ядерных бомб, размещенных на американских авиабазах в Германии, Италии, Нидерландах, Бельгии и Турции, без каких-либо официальных заявлений. "Практика обмена ядерного оружия или размещения ядерного оружия на чужой территории является опасной и эскалационной практикой, которая должна быть осуждена во всем мире и которой необходимо срочно положить конец. Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) прямо запрещает иностранное размещение - все страны должны присоединиться к этому договору, чтобы запретить эту рискованную практику на своих территориях", — ответила она на вопрос, вызывает ли беспокойство готовность США снова разместить ядерное оружие в Великобритании. Сандерс-Закре добавила, что ICAN призывает все страны, использующие такую практику, немедленно положить ей конец. В январе постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что наибольший ядерный риск в настоящее время связан со стратегией эскалации США и НАТО в украинском кризисе, которая может спровоцировать прямую военную конфронтацию между ядерными державами. Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN) - международная общественная организация, создана в 2007 году. Она ставит своими целями содействие утверждению и выполнению Договора о запрещении ядерного оружия. Организация в 2017 году получила Нобелевскую премию мира. Договор о запрещении ядерного оружия приняли в июле 2017 года. Тогда его поддержали 122 государства. Одна страна — Нидерланды — проголосовала против и одна — Сингапур — воздержалась. Многие государства, в том числе Россия и США, не принимали участия в работе той конференции. Они заявили, что нет необходимости принимать новый документ при существовании Договора о нераспространении ядерного оружия. В настоящее время договор о запрещении ядерного оружия подписали 93 страны, 70 из них ратифицировали. Документ вступил в силу 22 января 2021 года. В октябре 2018 года Россия, Великобритания, Китай, США и Франция совместно заявили, что выступают против и не будут подписывать ДЗЯО. В российском МИД считают "ошибкой выработку и продвижение Договора о запрещении ядерного оружия". В ведомстве отмечают, что "договор, разработанный без участия и без учета мнения стран, обладающих ядерными вооружениями, неспособен внести какой-либо вклад в процесс ограничения и сокращения ядерного оружия". Согласно позиции МИД РФ, "реальный прогресс на пути ядерного разоружения можно обеспечить только на основе консенсусных решений, в условиях укрепления международной безопасности и стабильности, повышая безопасность всех без исключения государств". Третьего января 2022 года лидеры России, Китая, Великобритании, Франции и США выступили с совместным заявлением о недопущении войны между странами, обладающими ядерным оружием. В заявлении указано, что страны "ядерной пятерки" считают своей ответственностью снижение стратегических рисков. Кроме того, ядерные державы подтвердили важность соблюдения двусторонних и многосторонних соглашений по нераспространению, разоружению и контролю, включая Договор о нераспространении ядерного оружия. Лидеры пяти ядерных держав подчеркнули стремление работать со всеми странами для построения в конечном итоге мира, свободного от ядерного оружия.

https://ria.ru/20240223/ugroza-1929114589.html

https://ria.ru/20240215/plan-1927418182.html

https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html

https://ria.ru/20240217/ugroza-1927892499.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, ican, нато, оон