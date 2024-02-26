https://ria.ru/20240226/opk-1929660200.html

Мантуров рассказал, почему российский ОПК выдержал западные санкции

Мантуров рассказал, почему российский ОПК выдержал западные санкции - РИА Новости, 26.02.2024

Мантуров рассказал, почему российский ОПК выдержал западные санкции

Российский оборонно-промышленный комплекс выдержал санкции Запада, поскольку для этого годами готовился фундамент, заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T22:18

2024-02-26T22:18

2024-02-26T22:18

россия

владимир соловьев (телеведущий)

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российский оборонно-промышленный комплекс выдержал санкции Запада, поскольку для этого годами готовился фундамент, заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Мы готовили наш оборонно-промышленный комплекс в предыдущие годы, модернизировали его, вкладывали средства в обновление основных фондов, повышали квалификацию работников предприятия и по рабочим специальностям конструкторов, инженеров, да и руководителей. То есть, кадровый резерв, он формировался. Происходил процесс создания и укрупнения предприятий, формирование холдингов, интегрированных структур, это способствовало концентрации", - сказал он в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Мантуров отметил, что системная работа по реформированию российского ОПК началась с 2007 года, когда стали формироваться отраслевые стратегии, появляться стали первые интегрированные структуры, в том числе концерн воздушно-космической обороны "Алмаз Антей", корпорация "Тактическое ракетное вооружение", объединенные авиастроительная и судостроительные корпорации. "Так планово-планово формировалось. Ну, а если говорить про сегодняшнее время, особенно вот эти два года, как я сказал, ложатся на подготовленную почву", - добавил министр.

https://ria.ru/20240224/sanktsii-1929277345.html

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россия, владимир соловьев (телеведущий), денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика