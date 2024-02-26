https://ria.ru/20240226/okrug-1929582681.html

Новые регионы включили в состав Южного военного округа

Новые регионы включили в состав Южного военного округа - РИА Новости, 26.02.2024

Новые регионы включили в состав Южного военного округа

Четыре новых региона России (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) вошли в состав Южного военного округа, говорится в указе президента РФ о... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T15:58

2024-02-26T15:58

2024-02-26T16:07

херсонская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916582522_0:293:3071:2020_1920x0_80_0_0_c9f326dc2db1db56682274b066879891.jpg

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Четыре новых региона России (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) вошли в состав Южного военного округа, говорится в указе президента РФ о военно-административном делении страны, опубликованном в понедельник на портале правовой информации."Установить следующее военно-административное деление Российской Федерации: … Южный военной округ - в административных границах Республики Адыгея, Республики Дагестан, Донецкой Народной Республики, Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Калмыкия, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Крым, Луганской Народной Республики, Республики Северная Осетия-Алания, Чеченской Республики, Краснодарского и Ставропольского краев, Астраханской, Волгоградской, Запорожской, Ростовской и Херсонской областей, г. Севастополя", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240222/regiony-1928911885.html

херсонская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

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херсонская область , донецкая народная республика, луганская народная республика, общество