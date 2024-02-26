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Новые регионы включили в состав Южного военного округа - РИА Новости, 26.02.2024
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15:58 26.02.2024 (обновлено: 16:07 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/okrug-1929582681.html
Новые регионы включили в состав Южного военного округа
Новые регионы включили в состав Южного военного округа - РИА Новости, 26.02.2024
Новые регионы включили в состав Южного военного округа
Четыре новых региона России (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) вошли в состав Южного военного округа, говорится в указе президента РФ о... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T15:58
2024-02-26T16:07
херсонская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
общество
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Четыре новых региона России (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) вошли в состав Южного военного округа, говорится в указе президента РФ о военно-административном делении страны, опубликованном в понедельник на портале правовой информации."Установить следующее военно-административное деление Российской Федерации: … Южный военной округ - в административных границах Республики Адыгея, Республики Дагестан, Донецкой Народной Республики, Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Калмыкия, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Крым, Луганской Народной Республики, Республики Северная Осетия-Алания, Чеченской Республики, Краснодарского и Ставропольского краев, Астраханской, Волгоградской, Запорожской, Ростовской и Херсонской областей, г. Севастополя", - говорится в документе.
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херсонская область , донецкая народная республика, луганская народная республика, общество
Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Общество
Новые регионы включили в состав Южного военного округа

Запорожскую, Херсонскую области, ДНР и ЛНР включили в Южный военный округ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРоссийский флаг
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Четыре новых региона России (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) вошли в состав Южного военного округа, говорится в указе президента РФ о военно-административном делении страны, опубликованном в понедельник на портале правовой информации.
"Установить следующее военно-административное деление Российской Федерации: … Южный военной округ - в административных границах Республики Адыгея, Республики Дагестан, Донецкой Народной Республики, Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Калмыкия, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Крым, Луганской Народной Республики, Республики Северная Осетия-Алания, Чеченской Республики, Краснодарского и Ставропольского краев, Астраханской, Волгоградской, Запорожской, Ростовской и Херсонской областей, г. Севастополя", - говорится в документе.
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