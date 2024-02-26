Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали грабителя с пистолетом-зажигалкой - РИА Новости, 26.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:01 26.02.2024 (обновлено: 14:53 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/ograblenie-1929493022.html
В Москве задержали грабителя с пистолетом-зажигалкой
В Москве задержали грабителя с пистолетом-зажигалкой - РИА Новости, 26.02.2024
В Москве задержали грабителя с пистолетом-зажигалкой
Правоохранители задержали грабителя, который на севере Москвы "под дулом" пистолета-зажигалки отнял у парня паспорт и мобильный, а также приказал следовать за... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T11:01
2024-02-26T14:53
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Правоохранители задержали грабителя, который на севере Москвы "под дулом" пистолета-зажигалки отнял у парня паспорт и мобильный, а также приказал следовать за ним в отдел полиции, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России. По данным ГУМВД, около станции метро к 19-летнему молодому человеку подошел неизвестный мужчина "и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал достать все находящееся в карманах". После этого он начал спрашивать о наличии у него наркотиков. "Получив отрицательный ответ, нападающий забрал паспорт и мобильный телефон заявителя и приказал ему идти вместе с ним — якобы в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", — говорится в релизе. В ведомстве отметили, что, когда они дошли до дома на Долгопрудной аллее, потерпевший смог сбежать и попросить прохожего вызвать полицию. Сумма ущерба составила 80 тысяч рублей. "Сотрудниками уголовного розыска на Долгопрудной аллее был задержан подозреваемый. Им оказался 36-летний приезжий. Похищенный мобильный телефон изъят и будет возвращен владельцу. Также сотрудники полиции изъяли предмет, похожий на пистолет. Согласно проведенному исследованию, он является зажигалкой", - рассказали в главке. Возбуждено уголовное дело о разбое (часть 2 статьи 162 УК РФ). Фигуранту предъявлено обвинение, он заключен под стражу.По данным московской прокуратуры, разбойное нападение на студента произошло ночью около дома на Долгопрудненском шоссе, где 36-летний "злоумышленник подошел к молодому человеку, продемонстрировал предмет, похожий на пистолет, и потребовал отдать имущество".Обвиняемый потребовал от юноши зайти с ним в подъезд, однако пострадавший, выбрав момент, убежал и обратился за помощью к случайному прохожему, который вызвал правоохранителей. "У задержанного был обнаружен похищенный телефон, а также кухонный нож и макет оружия", - говорится в телеграм-канале прокуратуры.
https://ria.ru/20231218/bankomat-1916474670.html
https://ria.ru/20240119/primore-1922259580.html
https://ria.ru/20240220/moskva-1928396312.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_86:0:1415:997_1920x0_80_0_0_ecf402f34da2f8a5907fc0368bc06e40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве задержали грабителя с пистолетом-зажигалкой

В Москве грабитель с зажигалкой в виде пистолета отнял телефон у прохожего

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Правоохранители задержали грабителя, который на севере Москвы "под дулом" пистолета-зажигалки отнял у парня паспорт и мобильный, а также приказал следовать за ним в отдел полиции, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.
По данным ГУМВД, около станции метро к 19-летнему молодому человеку подошел неизвестный мужчина "и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал достать все находящееся в карманах". После этого он начал спрашивать о наличии у него наркотиков.
Попытка вскрытия банкомата самообслуживания в одном из офисов Сбера в городе Канаш. Кадр видео
В Чувашии грабитель пытался вскрыть банкомат овощечисткой
18 декабря 2023, 13:22
"Получив отрицательный ответ, нападающий забрал паспорт и мобильный телефон заявителя и приказал ему идти вместе с ним — якобы в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", — говорится в релизе.
В ведомстве отметили, что, когда они дошли до дома на Долгопрудной аллее, потерпевший смог сбежать и попросить прохожего вызвать полицию. Сумма ущерба составила 80 тысяч рублей.
"Сотрудниками уголовного розыска на Долгопрудной аллее был задержан подозреваемый. Им оказался 36-летний приезжий. Похищенный мобильный телефон изъят и будет возвращен владельцу. Также сотрудники полиции изъяли предмет, похожий на пистолет. Согласно проведенному исследованию, он является зажигалкой", - рассказали в главке.
Сотрудник полиции управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Четвероклассники попытались ограбить кассу в Приморье
19 января, 09:31
Возбуждено уголовное дело о разбое (часть 2 статьи 162 УК РФ). Фигуранту предъявлено обвинение, он заключен под стражу.
По данным московской прокуратуры, разбойное нападение на студента произошло ночью около дома на Долгопрудненском шоссе, где 36-летний "злоумышленник подошел к молодому человеку, продемонстрировал предмет, похожий на пистолет, и потребовал отдать имущество".
Обвиняемый потребовал от юноши зайти с ним в подъезд, однако пострадавший, выбрав момент, убежал и обратился за помощью к случайному прохожему, который вызвал правоохранителей. "У задержанного был обнаружен похищенный телефон, а также кухонный нож и макет оружия", - говорится в телеграм-канале прокуратуры.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
В Москве задержали двух братьев, грабивших прохожих
20 февраля, 10:40
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала