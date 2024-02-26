https://ria.ru/20240226/ograblenie-1929493022.html

В Москве задержали грабителя с пистолетом-зажигалкой

В Москве задержали грабителя с пистолетом-зажигалкой - РИА Новости, 26.02.2024

В Москве задержали грабителя с пистолетом-зажигалкой

Правоохранители задержали грабителя, который на севере Москвы "под дулом" пистолета-зажигалки отнял у парня паспорт и мобильный, а также приказал следовать за... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T11:01

2024-02-26T11:01

2024-02-26T14:53

происшествия

москва

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Правоохранители задержали грабителя, который на севере Москвы "под дулом" пистолета-зажигалки отнял у парня паспорт и мобильный, а также приказал следовать за ним в отдел полиции, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России. По данным ГУМВД, около станции метро к 19-летнему молодому человеку подошел неизвестный мужчина "и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал достать все находящееся в карманах". После этого он начал спрашивать о наличии у него наркотиков. "Получив отрицательный ответ, нападающий забрал паспорт и мобильный телефон заявителя и приказал ему идти вместе с ним — якобы в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", — говорится в релизе. В ведомстве отметили, что, когда они дошли до дома на Долгопрудной аллее, потерпевший смог сбежать и попросить прохожего вызвать полицию. Сумма ущерба составила 80 тысяч рублей. "Сотрудниками уголовного розыска на Долгопрудной аллее был задержан подозреваемый. Им оказался 36-летний приезжий. Похищенный мобильный телефон изъят и будет возвращен владельцу. Также сотрудники полиции изъяли предмет, похожий на пистолет. Согласно проведенному исследованию, он является зажигалкой", - рассказали в главке. Возбуждено уголовное дело о разбое (часть 2 статьи 162 УК РФ). Фигуранту предъявлено обвинение, он заключен под стражу.По данным московской прокуратуры, разбойное нападение на студента произошло ночью около дома на Долгопрудненском шоссе, где 36-летний "злоумышленник подошел к молодому человеку, продемонстрировал предмет, похожий на пистолет, и потребовал отдать имущество".Обвиняемый потребовал от юноши зайти с ним в подъезд, однако пострадавший, выбрав момент, убежал и обратился за помощью к случайному прохожему, который вызвал правоохранителей. "У задержанного был обнаружен похищенный телефон, а также кухонный нож и макет оружия", - говорится в телеграм-канале прокуратуры.

https://ria.ru/20231218/bankomat-1916474670.html

https://ria.ru/20240119/primore-1922259580.html

https://ria.ru/20240220/moskva-1928396312.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва