https://ria.ru/20240226/obstrel-1929631455.html

При обстреле села в Белгородской области пострадали два мальчика

При обстреле села в Белгородской области пострадали два мальчика - РИА Новости, 26.02.2024

При обстреле села в Белгородской области пострадали два мальчика

Украинские войска обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области, пострадали два мальчика, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T19:07

2024-02-26T19:07

2024-02-26T19:54

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Украинские войска обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области, пострадали два мальчика, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Под минометный обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Есть двое пострадавших — мальчики 10 и 11 лет. У одного ребенка осколочное ранение ноги, у второго — контузия. Бригадами скорой их доставляют в детскую областную больницу, вся необходимая помощь оказывается", — написал он.Уточняется, что при атаке в многоквартирном трехэтажном доме выбило пять окон, также посечен корпус легкового автомобиля.Сейчас продолжается подворовой обход территории, на месте ЧП работают оперативные службы, добавил губернатор.В понедельник вечером Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника самолетного типа над Белгородской областью. По словам Гладкова, средства ПВО сбили его над селом Казачок Старооскольского округа. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.Чуть позднее оборонное ведомстве заявило, что система противовоздушной обороны поразила еще один БПЛА противника над регионом.ВСУ постоянно обстреливают российскую территорию, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. С апреля 2022 года в Белгородской области и других приграничных регионах действует желтый, повышенный уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240224/istoriya-1929188178.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков