https://ria.ru/20240226/obstrel-1929608673.html

ВСУ при обстреле Брянской области повредили промышленное здание

ВСУ при обстреле Брянской области повредили промышленное здание - РИА Новости, 26.02.2024

ВСУ при обстреле Брянской области повредили промышленное здание

Промышленное здание повреждено в результате обстрела со стороны Украины поселка Белая Березка Трубчевского района Брянской области, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T17:30

2024-02-26T17:30

2024-02-26T17:30

специальная военная операция на украине

трубчевский район

украина

брянская область

александр богомаз

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Промышленное здание повреждено в результате обстрела со стороны Украины поселка Белая Березка Трубчевского района Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Украинские террористы произвели обстрел по объектам на территории поселка Белая Березка Трубчевского района. Пострадавших нет. В результате попадания снарядов на промышленном объекте частично повреждено остекление административного здания", – написал губернатор в своем Telegram-канале. Богомаз добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы. Трубчевский район – один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Сумской областью Украины и периодически подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20240226/ukraina-1929605539.html

трубчевский район

украина

брянская область

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трубчевский район, украина, брянская область, александр богомаз