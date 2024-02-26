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ВСУ при обстреле Брянской области повредили промышленное здание - РИА Новости, 26.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:30 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/obstrel-1929608673.html
ВСУ при обстреле Брянской области повредили промышленное здание
ВСУ при обстреле Брянской области повредили промышленное здание - РИА Новости, 26.02.2024
ВСУ при обстреле Брянской области повредили промышленное здание
Промышленное здание повреждено в результате обстрела со стороны Украины поселка Белая Березка Трубчевского района Брянской области, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T17:30
2024-02-26T17:30
специальная военная операция на украине
трубчевский район
украина
брянская область
александр богомаз
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Промышленное здание повреждено в результате обстрела со стороны Украины поселка Белая Березка Трубчевского района Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Украинские террористы произвели обстрел по объектам на территории поселка Белая Березка Трубчевского района. Пострадавших нет. В результате попадания снарядов на промышленном объекте частично повреждено остекление административного здания", – написал губернатор в своем Telegram-канале. Богомаз добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы. Трубчевский район – один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Сумской областью Украины и периодически подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240226/ukraina-1929605539.html
трубчевский район
украина
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трубчевский район, украина, брянская область, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Трубчевский район, Украина, Брянская область, Александр Богомаз
ВСУ при обстреле Брянской области повредили промышленное здание

Богомаз: ВСУ при обстреле Трубчевского района повредили промздание

© Фото : предоставлено делегацией РФ на форуме ОБСЕ Осколки боеприпасов, применяемых ВСУ
Осколки боеприпасов, применяемых ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© Фото : предоставлено делегацией РФ на форуме ОБСЕ
Осколки боеприпасов, применяемых ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Промышленное здание повреждено в результате обстрела со стороны Украины поселка Белая Березка Трубчевского района Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Украинские террористы произвели обстрел по объектам на территории поселка Белая Березка Трубчевского района. Пострадавших нет. В результате попадания снарядов на промышленном объекте частично повреждено остекление административного здания", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Богомаз добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
Трубчевский район – один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Сумской областью Украины и периодически подвергается обстрелам.
Танк Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг ведет огонь по позициям ВСУ на Северском направлении - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеТрубчевский районУкраинаБрянская областьАлександр Богомаз
 
 
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