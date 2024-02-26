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В ДНР рассказали о жертвах украинских обстрелов за неделю
В ДНР рассказали о жертвах украинских обстрелов за неделю - РИА Новости, 26.02.2024
В ДНР рассказали о жертвах украинских обстрелов за неделю
Два мирных жителя погибли, еще 32, среди них один ребенок, получили ранения в ДНР с 19 по 25 февраля из-за действий украинских войск, сообщает аппарат... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T16:14
2024-02-26T16:14
2024-02-26T16:15
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ДОНЕЦК, 26 фев — РИА Новости. Два мирных жителя погибли, еще 32, среди них один ребенок, получили ранения в ДНР с 19 по 25 февраля из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 19 по 25 февраля погибли два мирных жителя. Число пострадавших за указанный период составило 32, среди раненых один ребенок. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9183 человека, в том числе 234 ребенка. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 13 528, среди них 855 детей.
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донецкая народная республика, украина, дарья морозова, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Дарья Морозова, Происшествия
В ДНР рассказали о жертвах украинских обстрелов за неделю
Аппарат омбудсмена: в ДНР за неделю погибли 2 мирных жителя, еще 32 пострадали