https://ria.ru/20240226/obstrel-1929516560.html
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами JROF HEF
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами JROF HEF - РИА Новости, 26.02.2024
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами JROF HEF
Украинские войска при обстреле в воскресенье Киевского района Донецка вновь применили словацкую ракету с более чем 9 тысячами поражающих элементов, сообщили в... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T12:19
2024-02-26T12:19
2024-02-26T12:25
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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Украинские войска при обстреле в воскресенье Киевского района Донецка вновь применили словацкую ракету с более чем 9 тысячами поражающих элементов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Противник вел огонь из РСЗО калибром 122 мм с позиций, расположенных в районе населенный пункт Новгородское, ракетами JROF HEF (поражающие элементы в виде 9100 шариков - шрапнель), увеличенной до 40,2 км дальности, произведенные в Словакии и переданные странами, входящими в блок НАТО.", - говорится в Telegram-канале представительства. В представительстве напомнили, что результате обстрела Киевского района повреждения получили детский сад № 204 в Донецке, а также многоквартирные и частные жилые дома. Ранее в СЦКК уже сообщали об обстрелах Донецка такими ракетами в ноябре, декабре (дважды), а также январе и феврале. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20240226/vsu-1929480858.html
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донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами JROF HEF
СЦКК: ВСУ при обстреле Донецка применили ракету с 9 тыс поражающих элементов
ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости.
Украинские войска при обстреле в воскресенье Киевского района Донецка вновь применили словацкую ракету с более чем 9 тысячами поражающих элементов, сообщили
в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Противник вел огонь из РСЗО калибром 122 мм с позиций, расположенных в районе населенный пункт Новгородское, ракетами JROF HEF (поражающие элементы в виде 9100 шариков - шрапнель), увеличенной до 40,2 км дальности, произведенные в Словакии и переданные странами, входящими в блок НАТО.", - говорится в Telegram-канале представительства.
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В представительстве напомнили, что результате обстрела Киевского района повреждения получили детский сад № 204 в Донецке, а также многоквартирные и частные жилые дома.
Ранее в СЦКК уже сообщали об обстрелах Донецка такими ракетами в ноябре, декабре (дважды), а также январе и феврале.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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