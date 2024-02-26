https://ria.ru/20240226/obstrel-1929516560.html

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами JROF HEF

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами JROF HEF - РИА Новости, 26.02.2024

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами JROF HEF

Украинские войска при обстреле в воскресенье Киевского района Донецка вновь применили словацкую ракету с более чем 9 тысячами поражающих элементов, сообщили в... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T12:19

2024-02-26T12:19

2024-02-26T12:25

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Украинские войска при обстреле в воскресенье Киевского района Донецка вновь применили словацкую ракету с более чем 9 тысячами поражающих элементов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Противник вел огонь из РСЗО калибром 122 мм с позиций, расположенных в районе населенный пункт Новгородское, ракетами JROF HEF (поражающие элементы в виде 9100 шариков - шрапнель), увеличенной до 40,2 км дальности, произведенные в Словакии и переданные странами, входящими в блок НАТО.", - говорится в Telegram-канале представительства. В представительстве напомнили, что результате обстрела Киевского района повреждения получили детский сад № 204 в Донецке, а также многоквартирные и частные жилые дома. Ранее в СЦКК уже сообщали об обстрелах Донецка такими ракетами в ноябре, декабре (дважды), а также январе и феврале. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20240226/vsu-1929480858.html

https://ria.ru/20240226/poteri-1929486583.html

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донецк, донецкая народная республика, сцкк