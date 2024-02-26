https://ria.ru/20240226/navalnyy-1929530237.html

В Кремле ответили на вопрос о выдаче тела Навального

В Кремле ответили на вопрос о выдаче тела Навального - РИА Новости, 26.02.2024

В Кремле ответили на вопрос о выдаче тела Навального

Тема выдачи тела Алексея Навального не является прерогативой Кремля, а абсурдные заявления о давлении на его мать идут от сторонников, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T13:10

2024-02-26T13:10

2024-02-26T13:52

общество

россия

алексей навальный*

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Тема выдачи тела Алексея Навального не является прерогативой Кремля, а абсурдные заявления о давлении на его мать идут от сторонников, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Это абсолютно не наш вопрос и не наша прерогатива, поэтому я ничего не могу сказать по этому вопросу… Глава государства эти вопросы никак не регулирует. Есть определённые службы, определенные процессы, которые идут в соответствии с установленными правилами для таких ситуаций", - ответил Песков журналистам на вопрос, повлияли ли обращения матери Навального на выдачу тела.На вопрос о том, имел ли Путин какое отношение к решению передать тело матери, Песков ответил отрицательно.Журналисты попросили Пескова прокомментировать заявления о давлении на мать Навального в связи с выдачей его тела."В данном случае никак (не могу прокомментировать эти заявления), потому что Кремль не имеет к этому никакого отношения, соответственно, Кремль не может оказывать давление. Это совершенно очередное абсурдное заявление сторонников, они, по-моему, все находятся в розыске, так или иначе, практически все находятся за границей. Поэтому соответствующим образом нужно относиться и к их заявлениям", - сказал Песков.По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.

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https://ria.ru/20240220/borrel-1928431990.html

https://ria.ru/20240217/navalnyy-1927951866.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, алексей навальный*, дмитрий песков