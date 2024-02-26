https://ria.ru/20240226/nasams-1929537087.html
Российские военные поразили пусковую установку ВСУ производства Норвегии
Российские военные поразили пусковую установку ВСУ производства Норвегии - РИА Новости, 26.02.2024
Российские военные поразили пусковую установку ВСУ производства Норвегии
Российские военные поразили украинскую пусковую установку зенитного ракетного комплекса NASAMS из Норвегии, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T13:33
2024-02-26T13:33
2024-02-26T13:33
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские военные поразили украинскую пусковую установку зенитного ракетного комплекса NASAMS из Норвегии, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. "Поражена пусковая установка зенитного ракетного комплекса NASAMS норвежского производства, а также живая сила и военная техника ВСУ в 107 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, россия, норвегия, вооруженные силы рф
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Российские военные поразили пусковую установку ВСУ производства Норвегии
Российские военные поразили украинскую пусковую установку ЗРК NASAMS из Норвегии