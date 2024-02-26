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Российские военные поразили пусковую установку ВСУ производства Норвегии - РИА Новости, 26.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:33 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/nasams-1929537087.html
Российские военные поразили пусковую установку ВСУ производства Норвегии
Российские военные поразили пусковую установку ВСУ производства Норвегии - РИА Новости, 26.02.2024
Российские военные поразили пусковую установку ВСУ производства Норвегии
Российские военные поразили украинскую пусковую установку зенитного ракетного комплекса NASAMS из Норвегии, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T13:33
2024-02-26T13:33
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
норвегия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские военные поразили украинскую пусковую установку зенитного ракетного комплекса NASAMS из Норвегии, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. "Поражена пусковая установка зенитного ракетного комплекса NASAMS норвежского производства, а также живая сила и военная техника ВСУ в 107 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, норвегия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Норвегия, Вооруженные силы РФ
Российские военные поразили пусковую установку ВСУ производства Норвегии

Российские военные поразили украинскую пусковую установку ЗРК NASAMS из Норвегии

© Фото : KongsbergПередвижной норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS
Передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© Фото : Kongsberg
Передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские военные поразили украинскую пусковую установку зенитного ракетного комплекса NASAMS из Норвегии, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"Поражена пусковая установка зенитного ракетного комплекса NASAMS норвежского производства, а также живая сила и военная техника ВСУ в 107 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныРоссияНорвегияВооруженные силы РФ
 
 
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