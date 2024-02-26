https://ria.ru/20240226/nasams-1929537087.html

Российские военные поразили пусковую установку ВСУ производства Норвегии

Российские военные поразили пусковую установку ВСУ производства Норвегии - РИА Новости, 26.02.2024

Российские военные поразили пусковую установку ВСУ производства Норвегии

Российские военные поразили украинскую пусковую установку зенитного ракетного комплекса NASAMS из Норвегии, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T13:33

2024-02-26T13:33

2024-02-26T13:33

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безопасность

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские военные поразили украинскую пусковую установку зенитного ракетного комплекса NASAMS из Норвегии, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. "Поражена пусковая установка зенитного ракетного комплекса NASAMS норвежского производства, а также живая сила и военная техника ВСУ в 107 районах", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, россия, норвегия, вооруженные силы рф