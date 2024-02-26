https://ria.ru/20240226/nagrazhdenie-1929462465.html

Начальник Генштаба наградил военных, отличившихся в зоне СВО

Начальник Генштаба наградил военных, отличившихся в зоне СВО - РИА Новости, 26.02.2024

Начальник Генштаба наградил военных, отличившихся в зоне СВО

Начальник Генштаба Валерий Герасимов проинспектировал командный пункт 58-й общевойсковой армии Южного военного округа и наградил военнослужащих, отличившихся в... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T08:08

2024-02-26T08:08

2024-02-26T11:26

специальная военная операция на украине

безопасность

валерий герасимов

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генеральный штаб вооруженных сил рф

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Начальник Генштаба Валерий Герасимов проинспектировал командный пункт 58-й общевойсковой армии Южного военного округа и наградил военнослужащих, отличившихся в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны."Герасимов вручил ордена Мужества, медали "За отвагу" и "За храбрость" наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий", — говорится в релизе.Во время награждения начальник Генштаба подчеркнул, что 58-я армия "никогда не подводила", ни в боях на Северном Кавказе, ни в ходе спецоперации, это "армия номер один".Он поблагодарил бойцов, пожелал успехов в боях и напутствовал их беречь себя, чтобы вернуться домой живыми и невредимыми. Также Герасимов заслушал доклад командующего армии об обстановке в зоне ответственности и дальнейших действиях объединения.

https://ria.ru/20240129/spetsoperatsiya-1924097484.html

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Герасимов в командном пункте 58-й общевойсковой армии Южного военного округа Герасимов в командном пункте 58-й общевойсковой армии Южного военного округа 2024-02-26T08:08 true PT1M22S

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Ольга Фомченкова

безопасность, валерий герасимов, россия, вооруженные силы рф, генеральный штаб вооруженных сил рф