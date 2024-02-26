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Начальник Генштаба наградил военных, отличившихся в зоне СВО - РИА Новости, 26.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:08 26.02.2024 (обновлено: 11:26 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/nagrazhdenie-1929462465.html
Начальник Генштаба наградил военных, отличившихся в зоне СВО
Начальник Генштаба наградил военных, отличившихся в зоне СВО - РИА Новости, 26.02.2024
Начальник Генштаба наградил военных, отличившихся в зоне СВО
Начальник Генштаба Валерий Герасимов проинспектировал командный пункт 58-й общевойсковой армии Южного военного округа и наградил военнослужащих, отличившихся в... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T08:08
2024-02-26T11:26
специальная военная операция на украине
безопасность
валерий герасимов
россия
вооруженные силы рф
генеральный штаб вооруженных сил рф
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Начальник Генштаба Валерий Герасимов проинспектировал командный пункт 58-й общевойсковой армии Южного военного округа и наградил военнослужащих, отличившихся в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны."Герасимов вручил ордена Мужества, медали "За отвагу" и "За храбрость" наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий", — говорится в релизе.Во время награждения начальник Генштаба подчеркнул, что 58-я армия "никогда не подводила", ни в боях на Северном Кавказе, ни в ходе спецоперации, это "армия номер один".Он поблагодарил бойцов, пожелал успехов в боях и напутствовал их беречь себя, чтобы вернуться домой живыми и невредимыми. Также Герасимов заслушал доклад командующего армии об обстановке в зоне ответственности и дальнейших действиях объединения.
https://ria.ru/20240129/spetsoperatsiya-1924097484.html
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Герасимов в командном пункте 58-й общевойсковой армии Южного военного округа
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безопасность, валерий герасимов, россия, вооруженные силы рф, генеральный штаб вооруженных сил рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Валерий Герасимов, Россия, Вооруженные силы РФ, Генеральный штаб Вооруженных сил РФ
Начальник Генштаба наградил военных, отличившихся в зоне СВО

Герасимов наградил военных 58-й армии, отличившихся в зоне спецоперации

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Начальник Генштаба Валерий Герасимов проинспектировал командный пункт 58-й общевойсковой армии Южного военного округа и наградил военнослужащих, отличившихся в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны.
"Герасимов вручил ордена Мужества, медали "За отвагу" и "За храбрость" наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий", — говорится в релизе.
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Во время награждения начальник Генштаба подчеркнул, что 58-я армия "никогда не подводила", ни в боях на Северном Кавказе, ни в ходе спецоперации, это "армия номер один".
Он поблагодарил бойцов, пожелал успехов в боях и напутствовал их беречь себя, чтобы вернуться домой живыми и невредимыми.
Также Герасимов заслушал доклад командующего армии об обстановке в зоне ответственности и дальнейших действиях объединения.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВалерий ГерасимовРоссияВооруженные силы РФГенеральный штаб Вооруженных сил РФ
 
 
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