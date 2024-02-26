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Верховный суд отклонил апелляцию Надеждина - РИА Новости, 26.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
12:46 26.02.2024 (обновлено: 12:48 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/nadezhdin-1929523272.html
Верховный суд отклонил апелляцию Надеждина
Верховный суд отклонил апелляцию Надеждина - РИА Новости, 26.02.2024
Верховный суд отклонил апелляцию Надеждина
Апелляционная коллегия Верховного суда РФ признала законным отказ в иске политика Бориса Надеждина, оспаривавшего форму списка сборщиков подписей для... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T12:46
2024-02-26T12:48
выборы президента россии — 2024
политика
россия
борис надеждин
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Апелляционная коллегия Верховного суда РФ признала законным отказ в иске политика Бориса Надеждина, оспаривавшего форму списка сборщиков подписей для регистрации кандидатов на президентских выборах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения", - огласил решение один из судей коллегии.Надеждин оспаривал нормы ЦИК, согласно которым списки сборщиков подписей заверяет нотариус определенного региона, поэтому они не могут собирать их в другом субъекте России. Из-за этой нормы комиссия отсеяла подписи жителей других регионов, поданные за Надеждина в московский штаб.Представитель ЦИК назвал требования истца не основанными на положениях закона. Он добавил, что Центризбирком действует в рамках своих полномочий и в своем праве, утверждая формы, связанные с подготовкой и проведением выборов. Требования о прописке сборщиков, добавил он, нужны для подсчета голосов, поданных в каждом регионе.Сегодня апелляционная коллегия Верховного суда РФ также рассмотрит жалобу Надеждина на отказ в иске, где он оспаривал форму ведомости проверки подписных листов для регистрации кандидатов на президентских выборах.Верховный суд 21 февраля признал законным отказ ЦИК в регистрации Надеждина кандидатом на должность президента РФ - доля недействительных подписей в поддержку его кандидатуры оказалась выше допустимой. Политик заявил, что обжалует и это решение.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Голосование будет проходить 15-17 марта.
https://ria.ru/20240222/kandidaty-1929016628.html
https://ria.ru/20240222/putin-1928978516.html
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политика, россия, борис надеждин, николай харитонов, леонид слуцкий (политик)
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Борис Надеждин, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик)
Верховный суд отклонил апелляцию Надеждина

ВС признал законным отказ Надеждину в иске по форме для подписей за кандидатов

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПодмосковный депутат, кандидат от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин на заседании Центральной избирательной комиссии России
Подмосковный депутат, кандидат от партии Гражданская инициатива Борис Надеждин на заседании Центральной избирательной комиссии России - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Подмосковный депутат, кандидат от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин на заседании Центральной избирательной комиссии России. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Апелляционная коллегия Верховного суда РФ признала законным отказ в иске политика Бориса Надеждина, оспаривавшего форму списка сборщиков подписей для регистрации кандидатов на президентских выборах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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"Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения", - огласил решение один из судей коллегии.
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22 февраля, 16:22
Надеждин оспаривал нормы ЦИК, согласно которым списки сборщиков подписей заверяет нотариус определенного региона, поэтому они не могут собирать их в другом субъекте России. Из-за этой нормы комиссия отсеяла подписи жителей других регионов, поданные за Надеждина в московский штаб.
Представитель ЦИК назвал требования истца не основанными на положениях закона. Он добавил, что Центризбирком действует в рамках своих полномочий и в своем праве, утверждая формы, связанные с подготовкой и проведением выборов. Требования о прописке сборщиков, добавил он, нужны для подсчета голосов, поданных в каждом регионе.
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Сегодня апелляционная коллегия Верховного суда РФ также рассмотрит жалобу Надеждина на отказ в иске, где он оспаривал форму ведомости проверки подписных листов для регистрации кандидатов на президентских выборах.
Верховный суд 21 февраля признал законным отказ ЦИК в регистрации Надеждина кандидатом на должность президента РФ - доля недействительных подписей в поддержку его кандидатуры оказалась выше допустимой. Политик заявил, что обжалует и это решение.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Голосование будет проходить 15-17 марта.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияБорис НадеждинНиколай ХаритоновЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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