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ЦБТ исключил применение биометрической системы для видеонаблюдения в ТЦ - РИА Новости, 26.02.2024
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14:40 26.02.2024 (обновлено: 14:41 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/nablyudenie-1929562280.html
ЦБТ исключил применение биометрической системы для видеонаблюдения в ТЦ
ЦБТ исключил применение биометрической системы для видеонаблюдения в ТЦ - РИА Новости, 26.02.2024
ЦБТ исключил применение биометрической системы для видеонаблюдения в ТЦ
Центр биометрических технологий (ЦБТ) исключил применение Единой биометрической системы (ЕБС) для видеонаблюдения за посетителями торговых центров - это... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T14:40
2024-02-26T14:41
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Центр биометрических технологий (ЦБТ) исключил применение Единой биометрической системы (ЕБС) для видеонаблюдения за посетителями торговых центров - это противоречит федеральному закону о биометрических персональных данных, сообщили в пресс-службе ЦБТ. Ранее в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на слова вице-президента Союза торговых центров (СТЦ) Павла Люлина сообщила, что в России может появиться регламент для систем видеонаблюдения в ТЦ и на объектах ритейла. В рамках формирования общей концепции развития интеллектуальных систем безопасности в РФ (видеоаналитика) обсуждается правоприменение закона "Об идентификации граждан с использованием биометрических персональных данных" к конкретным видеоаналитическим системам по распознаванию лиц, отмечают в газете. "Применение Единой биометрической системы для "выслеживания" посетителей торговых центров противоречит федеральному закону о биометрических персональных данных", - говорится в сообщении. В центре напомнили, что Единая биометрическая система не предназначена для использования в сервисах видеоаналитики или системах "безопасного города". Кроме этого, для обработки данных в ЕБС нужно согласие гражданина, а любое оказание услуг через систему должно быть инициировано самим пользователем. "Также следует помнить, что регистрация в ЕБС происходит исключительно добровольно, а принуждение к сдаче биометрических персональных данных запрещено законом", - отметили в ЦБТ. С 1 июня 2023 года в силу вступили нормы закона, согласно которым биометрические персональные данные обрабатываются только внутри ЕБС. Отозвать согласие на размещение данных в системе можно у оператора ЕБС — Центра биометрических технологий, а удалить биометрию можно в личном кабинете на "Госуслугах" — там отображаются все заявления на размещение и обработку биометрических данных.
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ЦБТ исключил применение биометрической системы для видеонаблюдения в ТЦ

ЦБТ исключил применение Единой биометрической системы для видеонаблюдения в ТЦ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДевушка сдает биометрические данные
Девушка сдает биометрические данные - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Девушка сдает биометрические данные. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Центр биометрических технологий (ЦБТ) исключил применение Единой биометрической системы (ЕБС) для видеонаблюдения за посетителями торговых центров - это противоречит федеральному закону о биометрических персональных данных, сообщили в пресс-службе ЦБТ.
Ранее в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на слова вице-президента Союза торговых центров (СТЦ) Павла Люлина сообщила, что в России может появиться регламент для систем видеонаблюдения в ТЦ и на объектах ритейла. В рамках формирования общей концепции развития интеллектуальных систем безопасности в РФ (видеоаналитика) обсуждается правоприменение закона "Об идентификации граждан с использованием биометрических персональных данных" к конкретным видеоаналитическим системам по распознаванию лиц, отмечают в газете.
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"Применение Единой биометрической системы для "выслеживания" посетителей торговых центров противоречит федеральному закону о биометрических персональных данных", - говорится в сообщении.
В центре напомнили, что Единая биометрическая система не предназначена для использования в сервисах видеоаналитики или системах "безопасного города". Кроме этого, для обработки данных в ЕБС нужно согласие гражданина, а любое оказание услуг через систему должно быть инициировано самим пользователем.
"Также следует помнить, что регистрация в ЕБС происходит исключительно добровольно, а принуждение к сдаче биометрических персональных данных запрещено законом", - отметили в ЦБТ.
С 1 июня 2023 года в силу вступили нормы закона, согласно которым биометрические персональные данные обрабатываются только внутри ЕБС. Отозвать согласие на размещение данных в системе можно у оператора ЕБС — Центра биометрических технологий, а удалить биометрию можно в личном кабинете на "Госуслугах" — там отображаются все заявления на размещение и обработку биометрических данных.
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