https://ria.ru/20240226/moldavia-1929661835.html
Спецслужбы Молдавии пытаются вербовать население на границе, заявили в ПМР
Спецслужбы Молдавии пытаются вербовать население на границе, заявили в ПМР - РИА Новости, 26.02.2024
Спецслужбы Молдавии пытаются вербовать население на границе, заявили в ПМР
Спецслужбы Молдавии пытаются завербовать граждан Приднестровья на границе с Румынией и Украиной, а также в аэропорту Кишинева, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T22:34
2024-02-26T22:34
2024-02-26T22:34
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ТИРАСПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Спецслужбы Молдавии пытаются завербовать граждан Приднестровья на границе с Румынией и Украиной, а также в аэропорту Кишинева, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. "Надо понимать, что вербовка — это только начальный этап работы спецслужб. Сначала они озвучивают просьбы что-то привезти либо отснять или сфотографировать. Затем склоняют человека к противоправным и социально опасным действиям, вплоть до совершения террористических актов на территории Приднестровья", — отметил оперативный сотрудник МГБ ПМР. В ведомстве также сообщают, что молдавские спецслужбы ведут долгие беседы с гражданами Приднестровья при пересечении КПП на молдавско-украинской или молдавско-румынской границе, либо в кишинёвском аэропорту. Зачастую это происходит, когда приднестровцы уже возвращаются домой. При прохождении таможни им устраивают усиленный досмотр и многочасовые разговоры, в ходе которых на человека морально давят, склоняют сотрудничать. Министерство опубликовало показания жителей Приднестровья, которые общались с представителями спецслужб Молдавии. "Несколько лет я работаю водителем дальнобойщиком, то есть часто выезжаю в разные страны Европы. Раньше проходил службу в вооруженных силах Приднестровья… При пересечении мной границы Молдовы у меня возник разговор с сотрудником службы информации и безопасности Молдовы. Этот сотрудник расспрашивал меня о предыдущем месте моей службы, сослуживцах, об их должностях и воинских званиях, также об их близких родственниках, которые могут выезжать в город Кишинев. Также этот сотрудник сказал, что хорошо мне за информацию заплатит", - сказал один из заявителей. Министерство госбезопасности ПМР напомнило, что сотрудничество со спецслужбами другой страны грозит наказанием в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Добровольная явка освобождает от уголовной и иной ответственности. Ранее министерство госбезопасности ПМР сообщило, что иностранные специалисты готовят в Молдавии боевые группы, в которые входят в том числе украинцы, для совершения в Приднестровье терактов и диверсий на военных объектах. В конце мая 2022 года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике был введен "красный" уровень террористической опасности, затем его снизили до "желтого". Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20240226/moldavia-1929620078.html
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в мире, кишинев, румыния, молдавия
В мире, Кишинев, Румыния, Молдавия
Спецслужбы Молдавии пытаются вербовать население на границе, заявили в ПМР
МГБ: спецслужбы Молдавии пытаются завербовать жителей ПМР на границе с Румынией
ТИРАСПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Спецслужбы Молдавии пытаются завербовать граждан Приднестровья на границе с Румынией и Украиной, а также в аэропорту Кишинева, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.
"Надо понимать, что вербовка — это только начальный этап работы спецслужб. Сначала они озвучивают просьбы что-то привезти либо отснять или сфотографировать. Затем склоняют человека к противоправным и социально опасным действиям, вплоть до совершения террористических актов на территории Приднестровья", — отметил оперативный сотрудник МГБ ПМР.
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В ведомстве также сообщают, что молдавские спецслужбы ведут долгие беседы с гражданами Приднестровья при пересечении КПП на молдавско-украинской или молдавско-румынской границе, либо в кишинёвском аэропорту. Зачастую это происходит, когда приднестровцы уже возвращаются домой. При прохождении таможни им устраивают усиленный досмотр и многочасовые разговоры, в ходе которых на человека морально давят, склоняют сотрудничать. Министерство опубликовало показания жителей Приднестровья, которые общались с представителями спецслужб Молдавии.
"Несколько лет я работаю водителем дальнобойщиком, то есть часто выезжаю в разные страны Европы
. Раньше проходил службу в вооруженных силах Приднестровья… При пересечении мной границы Молдовы у меня возник разговор с сотрудником службы информации и безопасности Молдовы. Этот сотрудник расспрашивал меня о предыдущем месте моей службы, сослуживцах, об их должностях и воинских званиях, также об их близких родственниках, которые могут выезжать в город Кишинев. Также этот сотрудник сказал, что хорошо мне за информацию заплатит", - сказал один из заявителей.
Министерство госбезопасности ПМР напомнило, что сотрудничество со спецслужбами другой страны грозит наказанием в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Добровольная явка освобождает от уголовной и иной ответственности.
Ранее министерство госбезопасности ПМР сообщило, что иностранные специалисты готовят в Молдавии боевые группы, в которые входят в том числе украинцы, для совершения в Приднестровье терактов и диверсий на военных объектах.
В конце мая 2022 года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе
, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике был введен "красный" уровень террористической опасности, затем его снизили до "желтого".
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР
. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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