https://ria.ru/20240226/mishustin-1929488009.html

В России расширили программу бесплатного переобучения граждан

В России расширили программу бесплатного переобучения граждан - РИА Новости, 26.02.2024

В России расширили программу бесплатного переобучения граждан

Правительство расширило программу бесплатного переобучения граждан, теперь она распространяется, в том числе, на инвалидов и родителей детей до трех лет,... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T10:43

2024-02-26T10:43

2024-02-26T10:44

общество

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Правительство расширило программу бесплатного переобучения граждан, теперь она распространяется, в том числе, на инвалидов и родителей детей до трех лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На совещании с вице-премьерами он напомнил, что в рамках проекта "Содействие занятости" гражданам предоставляются возможности получать новые компетенции для трудоустройства, и за прошлый год таким образом обучилось более 150 тысяч человек. "В текущем году на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено свыше 6 миллиардов рублей. С учетом поручений президента расширим также и круг участников таких программ. К ним теперь будут подключаться люди, которые обратились в нашу службу занятости для поиска работы, инвалиды, а также родители или опекуны, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет", - сказал Мишустин. Он добавил, что также сохраняется возможность повысить свой профессиональный уровень у молодежи и у граждане предпенсионного возраста, участников СВО и членов их семей. "Рассчитываем, что принятое решение поможет с кадрами в регионах, в том числе за счет более внимательного отношения к запросам наших предприятий, к нашим работодателям. А тем, кто прошел переобучение, будет проще найти дело по душе", – отметил Мишустин. Он также напомнил, что заявку на участие в образовательных программах можно подать на портале "Работа России". Для каждого региона там сформирован перечень специальностей, в которых есть потребность на местах.

https://ria.ru/20231219/pereobuchenie-1916818780.html

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общество, россия, михаил мишустин