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Зеленский заявил, что обсуждает передачу Украине истребителей Mirage - РИА Новости, 26.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:41 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/mirage-1929540353.html
Зеленский заявил, что обсуждает передачу Украине истребителей Mirage
Зеленский заявил, что обсуждает передачу Украине истребителей Mirage - РИА Новости, 26.02.2024
Зеленский заявил, что обсуждает передачу Украине истребителей Mirage
Владимир Зеленский заявил французскому телеканалу LCI, что Украина обсуждает с Францией возможность передачи украинской стороне истребителей Mirage. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T13:41
2024-02-26T13:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
франция
вооруженные силы украины
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил французскому телеканалу LCI, что Украина обсуждает с Францией возможность передачи украинской стороне истребителей Mirage. Ранее посол Украины во Франции Вадим Омельченко в интервью изданию Point призвал не верить слухам о возможной передаче Киеву истребителей Mirage 2000D. "Да, мы говорим об истребителях", - ответил Зеленский на вопрос телеканала, думает ли он, что Франция поставит Киеву истребители Mirage. На прошлой неделе премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что первые истребители F-16 могут быть переданы ВСУ уже весной, по ее словам, только техническая причина сдерживает их передачу. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Киеву истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Как отмечал ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240221/f-16-1928711448.html
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в мире, украина, владимир зеленский, франция, вооруженные силы украины, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Франция, Вооруженные силы Украины, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Зеленский заявил, что обсуждает передачу Украине истребителей Mirage

Зеленский: Украина и Франция обсуждают возможность передачи истребителей Mirage

© U.S. Air Force / Staff Sgt. Corey HookИстребитель ВВС Франции Mirage 2000D
Истребитель ВВС Франции Mirage 2000D
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Corey Hook
Истребитель ВВС Франции Mirage 2000D . Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил французскому телеканалу LCI, что Украина обсуждает с Францией возможность передачи украинской стороне истребителей Mirage.
Ранее посол Украины во Франции Вадим Омельченко в интервью изданию Point призвал не верить слухам о возможной передаче Киеву истребителей Mirage 2000D.
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"Да, мы говорим об истребителях", - ответил Зеленский на вопрос телеканала, думает ли он, что Франция поставит Киеву истребители Mirage.
На прошлой неделе премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что первые истребители F-16 могут быть переданы ВСУ уже весной, по ее словам, только техническая причина сдерживает их передачу.
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Киеву истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Как отмечал ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийФранцияВооруженные силы УкраиныНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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