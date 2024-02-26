https://ria.ru/20240226/mirage-1929540353.html

Зеленский заявил, что обсуждает передачу Украине истребителей Mirage

Зеленский заявил, что обсуждает передачу Украине истребителей Mirage - РИА Новости, 26.02.2024

Зеленский заявил, что обсуждает передачу Украине истребителей Mirage

Владимир Зеленский заявил французскому телеканалу LCI, что Украина обсуждает с Францией возможность передачи украинской стороне истребителей Mirage. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T13:41

2024-02-26T13:41

2024-02-26T13:41

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

франция

вооруженные силы украины

нато

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154915/00/1549150051_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_4e79d303e9e519d41842481d1bd48c01.jpg

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил французскому телеканалу LCI, что Украина обсуждает с Францией возможность передачи украинской стороне истребителей Mirage. Ранее посол Украины во Франции Вадим Омельченко в интервью изданию Point призвал не верить слухам о возможной передаче Киеву истребителей Mirage 2000D. "Да, мы говорим об истребителях", - ответил Зеленский на вопрос телеканала, думает ли он, что Франция поставит Киеву истребители Mirage. На прошлой неделе премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что первые истребители F-16 могут быть переданы ВСУ уже весной, по ее словам, только техническая причина сдерживает их передачу. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Киеву истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Как отмечал ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240221/f-16-1928711448.html

https://ria.ru/20240219/vsu-1928348976.html

украина

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, франция, вооруженные силы украины, нато, ситуация в днр и лнр