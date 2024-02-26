https://ria.ru/20240226/minfin-1929461665.html
Минфин готов давать поддержку проектам при необходимости, заявил Силуанов
Минфин готов давать поддержку проектам при необходимости, заявил Силуанов - РИА Новости, 26.02.2024
Минфин готов давать поддержку проектам при необходимости, заявил Силуанов
Минфин РФ обладает широким перечнем инструментов поддержки бизнеса и внимательно рассматривает запросы компаний на предоставление преференций, но некоторые... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T07:54
2024-02-26T07:54
2024-02-26T11:13
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Минфин РФ обладает широким перечнем инструментов поддержки бизнеса и внимательно рассматривает запросы компаний на предоставление преференций, но некоторые проекты "летают" и без господдержки, заявил в интервью РИА Новости министр финансов России Антон Силуанов. "У нас много инструментов поддержки бизнеса: особые налоговые и инвестиционные режимы, налоговые вычеты, субсидии и так далее. Мы внимательно относимся к запросам компаний на преференции. При этом видим нередко, что и без нашей поддержки проекты "летают", - сказал он. "Прекрасно понимаем, что бизнесменов, рискующих своими деньгами, надо поддержать. Бизнес – это основа для государства, основа для развития благосостояния в любой стране. Поэтому, если нужна помощь от государства для реализации проекта, без которой он не начнется, конечно, идем навстречу", - подчеркнул Силуанов. Минфин, по его словам, сдерживает "натиск" и желание увеличить бюджетные траты, но при этом всегда поддерживает расходы, которые дают дополнительный вклад в экономику и новые рабочие места. Он напомнил, что правительство сейчас активно инвестирует в инфраструктуру, поддерживает новые производства, чтобы обеспечить технологический суверенитет страны. Однако иногда, по словам министра, со стороны бизнеса "проявляются элементы патернализма, когда частный бизнес говорит: дайте нам льготы, субсидии, землю, подключите коммуникации, инфраструктуру, и тогда мы придем". Читайте полный текст интервью Антона Силуанова >>
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экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин готов давать поддержку проектам при необходимости, заявил Силуанов
Силуанов: Минфин готов давать поддержку проектам, если это действительно нужно
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Минфин РФ обладает широким перечнем инструментов поддержки бизнеса и внимательно рассматривает запросы компаний на предоставление преференций, но некоторые проекты "летают" и без господдержки, заявил в интервью РИА Новости министр финансов России Антон Силуанов.
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"У нас много инструментов поддержки бизнеса: особые налоговые и инвестиционные режимы, налоговые вычеты, субсидии и так далее. Мы внимательно относимся к запросам компаний на преференции. При этом видим нередко, что и без нашей поддержки проекты "летают", - сказал он.
"Прекрасно понимаем, что бизнесменов, рискующих своими деньгами, надо поддержать. Бизнес – это основа для государства, основа для развития благосостояния в любой стране. Поэтому, если нужна помощь от государства для реализации проекта, без которой он не начнется, конечно, идем навстречу", - подчеркнул Силуанов.
Минфин, по его словам, сдерживает "натиск" и желание увеличить бюджетные траты, но при этом всегда поддерживает расходы, которые дают дополнительный вклад в экономику и новые рабочие места. Он напомнил, что правительство сейчас активно инвестирует в инфраструктуру, поддерживает новые производства, чтобы обеспечить технологический суверенитет страны.
Однако иногда, по словам министра, со стороны бизнеса "проявляются элементы патернализма, когда частный бизнес говорит: дайте нам льготы, субсидии, землю, подключите коммуникации, инфраструктуру, и тогда мы придем".
Силуанов предложил создавать проекты, аналогичные ВСМ Москва — Петербург