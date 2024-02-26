https://ria.ru/20240226/mgts-1929663610.html
МГТС сообщила о проблемах в работе интернета и связи
МГТС сообщила о проблемах в работе интернета и связи - РИА Новости, 26.02.2024
МГТС сообщила о проблемах в работе интернета и связи
Горячая линия "Московской городской телефонной сети" (МГТС - входит в группу МТС) сообщает о возможных проблемах в работе домашнего интернета, телефона и... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T22:53
2024-02-26T22:53
2024-02-26T23:28
технологии
мтс
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Горячая линия "Московской городской телефонной сети" (МГТС - входит в группу МТС) сообщает о возможных проблемах в работе домашнего интернета, телефона и телевидения, убедился корреспондент РИА Новости."Сегодня могут быть ограничения в работе домашнего интернета, телефона и телевидения. Специалисты нашей компании уже разбираются в этой ситуации", - сообщает оператор.Он уточняет, что через два часа все услуги будут снова в порядке.Агентство направило запрос в МТС.
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технологии, мтс
МГТС сообщила о проблемах в работе интернета и связи
МГТС сообщила о проблемах в работе домашнего интернета и мобильной связи
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Горячая линия "Московской городской телефонной сети" (МГТС - входит в группу МТС) сообщает о возможных проблемах в работе домашнего интернета, телефона и телевидения, убедился корреспондент РИА Новости.
"Сегодня могут быть ограничения в работе домашнего интернета, телефона и телевидения. Специалисты нашей компании уже разбираются в этой ситуации", - сообщает оператор.
Он уточняет, что через два часа все услуги будут снова в порядке.
Агентство направило запрос в МТС.
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