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МГТС сообщила о проблемах в работе интернета и связи - РИА Новости, 26.02.2024
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22:53 26.02.2024 (обновлено: 23:28 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/mgts-1929663610.html
МГТС сообщила о проблемах в работе интернета и связи
МГТС сообщила о проблемах в работе интернета и связи - РИА Новости, 26.02.2024
МГТС сообщила о проблемах в работе интернета и связи
Горячая линия "Московской городской телефонной сети" (МГТС - входит в группу МТС) сообщает о возможных проблемах в работе домашнего интернета, телефона и... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T22:53
2024-02-26T23:28
технологии
мтс
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Горячая линия "Московской городской телефонной сети" (МГТС - входит в группу МТС) сообщает о возможных проблемах в работе домашнего интернета, телефона и телевидения, убедился корреспондент РИА Новости."Сегодня могут быть ограничения в работе домашнего интернета, телефона и телевидения. Специалисты нашей компании уже разбираются в этой ситуации", - сообщает оператор.Он уточняет, что через два часа все услуги будут снова в порядке.Агентство направило запрос в МТС.
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технологии, мтс
Технологии, МТС
МГТС сообщила о проблемах в работе интернета и связи

МГТС сообщила о проблемах в работе домашнего интернета и мобильной связи

© iStock.com / Prostock-StudioХенщина использует смартфон
Хенщина использует смартфон - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© iStock.com / Prostock-Studio
Хенщина использует смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Горячая линия "Московской городской телефонной сети" (МГТС - входит в группу МТС) сообщает о возможных проблемах в работе домашнего интернета, телефона и телевидения, убедился корреспондент РИА Новости.
"Сегодня могут быть ограничения в работе домашнего интернета, телефона и телевидения. Специалисты нашей компании уже разбираются в этой ситуации", - сообщает оператор.
Он уточняет, что через два часа все услуги будут снова в порядке.
Агентство направило запрос в МТС.
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