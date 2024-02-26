https://ria.ru/20240226/mgts-1929663610.html

МГТС сообщила о проблемах в работе интернета и связи

МГТС сообщила о проблемах в работе интернета и связи - РИА Новости, 26.02.2024

МГТС сообщила о проблемах в работе интернета и связи

Горячая линия "Московской городской телефонной сети" (МГТС - входит в группу МТС) сообщает о возможных проблемах в работе домашнего интернета, телефона и... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T22:53

2024-02-26T22:53

2024-02-26T23:28

технологии

мтс

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Горячая линия "Московской городской телефонной сети" (МГТС - входит в группу МТС) сообщает о возможных проблемах в работе домашнего интернета, телефона и телевидения, убедился корреспондент РИА Новости."Сегодня могут быть ограничения в работе домашнего интернета, телефона и телевидения. Специалисты нашей компании уже разбираются в этой ситуации", - сообщает оператор.Он уточняет, что через два часа все услуги будут снова в порядке.Агентство направило запрос в МТС.

https://ria.ru/20240220/sboy-1928426327.html

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, мтс