https://ria.ru/20240226/manturov-1929663855.html
Мантуров рассказал о востребованности российского оружия, испытанного в СВО
Мантуров рассказал о востребованности российского оружия, испытанного в СВО - РИА Новости, 26.02.2024
Мантуров рассказал о востребованности российского оружия, испытанного в СВО
Российская военная техника, испытанная в реальных боевых условиях в зоне СВО на Украине сегодня крайне востребована на зарубежных рынках вооружений, заявил в... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T22:55
2024-02-26T22:55
2024-02-26T23:17
денис мантуров
россия
украина
саудовская аравия
владимир соловьев (телеведущий)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748483984_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ce174ec28e06c71e0c561a125113f79d.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российская военная техника, испытанная в реальных боевых условиях в зоне СВО на Украине сегодня крайне востребована на зарубежных рынках вооружений, заявил в понедельник вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Мы демонстрировали только малую часть того, что за последние два года мы адаптировали к тем, собственно, вызовам, которые возникают в рамках работы нашей техники по СВО. И, конечно же, эта техника сегодня крайне востребована на зарубежных рынках", - сказал он в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", рассказывая об участии российской "оборонки" в международной выставке World Defense Show-2024, прошедшей в феврале в Саудовской Аравии. Министр отметил, что партнёры России по военно-техническому сотрудничеству "понимают прекрасно", что российская техника прошла испытания в бою и имеет те характеристики, которые сегодня нужны для защиты национальных интересов этих стран.
https://ria.ru/20240226/opk-1929660200.html
россия
украина
саудовская аравия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748483984_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_c5d96751b1e8ac5d8b3fcabf302b1499.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис мантуров, россия, украина, саудовская аравия, владимир соловьев (телеведущий), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), в мире
Денис Мантуров, Россия, Украина, Саудовская Аравия, Владимир Соловьев (телеведущий), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), В мире
Мантуров рассказал о востребованности российского оружия, испытанного в СВО
Мантуров: используемое в СВО оружие РФ востребовано на зарубежных рынках