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Мантуров рассказал о востребованности российского оружия, испытанного в СВО - РИА Новости, 26.02.2024
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22:55 26.02.2024 (обновлено: 23:17 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/manturov-1929663855.html
Мантуров рассказал о востребованности российского оружия, испытанного в СВО
Мантуров рассказал о востребованности российского оружия, испытанного в СВО - РИА Новости, 26.02.2024
Мантуров рассказал о востребованности российского оружия, испытанного в СВО
Российская военная техника, испытанная в реальных боевых условиях в зоне СВО на Украине сегодня крайне востребована на зарубежных рынках вооружений, заявил в... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T22:55
2024-02-26T23:17
денис мантуров
россия
украина
саудовская аравия
владимир соловьев (телеведущий)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
в мире
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российская военная техника, испытанная в реальных боевых условиях в зоне СВО на Украине сегодня крайне востребована на зарубежных рынках вооружений, заявил в понедельник вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Мы демонстрировали только малую часть того, что за последние два года мы адаптировали к тем, собственно, вызовам, которые возникают в рамках работы нашей техники по СВО. И, конечно же, эта техника сегодня крайне востребована на зарубежных рынках", - сказал он в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", рассказывая об участии российской "оборонки" в международной выставке World Defense Show-2024, прошедшей в феврале в Саудовской Аравии. Министр отметил, что партнёры России по военно-техническому сотрудничеству "понимают прекрасно", что российская техника прошла испытания в бою и имеет те характеристики, которые сегодня нужны для защиты национальных интересов этих стран.
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денис мантуров, россия, украина, саудовская аравия, владимир соловьев (телеведущий), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), в мире
Денис Мантуров, Россия, Украина, Саудовская Аравия, Владимир Соловьев (телеведущий), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), В мире
Мантуров рассказал о востребованности российского оружия, испытанного в СВО

Мантуров: используемое в СВО оружие РФ востребовано на зарубежных рынках

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российская военная техника, испытанная в реальных боевых условиях в зоне СВО на Украине сегодня крайне востребована на зарубежных рынках вооружений, заявил в понедельник вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Мы демонстрировали только малую часть того, что за последние два года мы адаптировали к тем, собственно, вызовам, которые возникают в рамках работы нашей техники по СВО. И, конечно же, эта техника сегодня крайне востребована на зарубежных рынках", - сказал он в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", рассказывая об участии российской "оборонки" в международной выставке World Defense Show-2024, прошедшей в феврале в Саудовской Аравии.
Министр отметил, что партнёры России по военно-техническому сотрудничеству "понимают прекрасно", что российская техника прошла испытания в бою и имеет те характеристики, которые сегодня нужны для защиты национальных интересов этих стран.
Денис Мантуров
Мантуров рассказал, почему российский ОПК выдержал западные санкции
Вчера, 22:18
 
Денис МантуровРоссияУкраинаСаудовская АравияВладимир Соловьев (телеведущий)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)В мире
 
 
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