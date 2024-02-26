https://ria.ru/20240226/manturov-1929663855.html

Мантуров рассказал о востребованности российского оружия, испытанного в СВО

Мантуров рассказал о востребованности российского оружия, испытанного в СВО - РИА Новости, 26.02.2024

Мантуров рассказал о востребованности российского оружия, испытанного в СВО

Российская военная техника, испытанная в реальных боевых условиях в зоне СВО на Украине сегодня крайне востребована на зарубежных рынках вооружений, заявил в... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T22:55

2024-02-26T22:55

2024-02-26T23:17

денис мантуров

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украина

саудовская аравия

владимир соловьев (телеведущий)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

в мире

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российская военная техника, испытанная в реальных боевых условиях в зоне СВО на Украине сегодня крайне востребована на зарубежных рынках вооружений, заявил в понедельник вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Мы демонстрировали только малую часть того, что за последние два года мы адаптировали к тем, собственно, вызовам, которые возникают в рамках работы нашей техники по СВО. И, конечно же, эта техника сегодня крайне востребована на зарубежных рынках", - сказал он в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", рассказывая об участии российской "оборонки" в международной выставке World Defense Show-2024, прошедшей в феврале в Саудовской Аравии. Министр отметил, что партнёры России по военно-техническому сотрудничеству "понимают прекрасно", что российская техника прошла испытания в бою и имеет те характеристики, которые сегодня нужны для защиты национальных интересов этих стран.

https://ria.ru/20240226/opk-1929660200.html

россия

украина

саудовская аравия

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денис мантуров, россия, украина, саудовская аравия, владимир соловьев (телеведущий), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), в мире