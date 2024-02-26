https://ria.ru/20240226/manturov-1929663286.html
В ОПК привлекли 500 тысяч человек в 2023 году
В ОПК привлекли 500 тысяч человек в 2023 году - РИА Новости, 26.02.2024
В ОПК привлекли 500 тысяч человек в 2023 году
В 2023 году на работу в российский оборонно-промышленный комплекс привлекли 500 тысяч человек, зарплата в отрасли за последние два года выросла на 30-60%,... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T22:46
2024-02-26T22:46
2024-02-26T22:46
россия
денис мантуров
владимир соловьев (телеведущий)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В 2023 году на работу в российский оборонно-промышленный комплекс привлекли 500 тысяч человек, зарплата в отрасли за последние два года выросла на 30-60%, заявил в понедельник вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Только за последний год, 23-й год, мы привлекли более полумиллиона новых работников в оборонно-промышленный комплекс нашей страны. Это колоссальные цифры. И, если говорить, нужно ли еще специалистов, да, конечно же нужно", - сказал он в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". По его словам, за последние два года зарплата выросла по разным направлениям в ОПК от 30 до 60%. "Мы ведем в последние годы системную работу по привлечению квалифицированных специалистов в оборонно-промышленную сферу, ну и, кстати, и в базовой отрасли промышленности тоже система "профессионалитет" совместно с министерством просвещения и программами создания инжиниринговых центров с министерством образования и науки дает свои результаты, ну и инженерные классы тоже. И все это является основой привлечения специалистов в наши отрасли, чтобы появлялся вкус у ребят быть заинтересованными и приходить работать к нам на предприятие, в конструкторские бюро и добиваться результатов", - отметил министр.
https://ria.ru/20240226/opk-1929660200.html
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россия, денис мантуров, владимир соловьев (телеведущий), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика
Россия, Денис Мантуров, Владимир Соловьев (телеведущий), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Экономика
В ОПК привлекли 500 тысяч человек в 2023 году
Мантуров: в ОПК привлекли 500 тысяч человек в 2023 году