https://ria.ru/20240226/manturov-1929663052.html

Мантуров оценил сообщения о применении чипов из бытовой техники для оружия

Мантуров оценил сообщения о применении чипов из бытовой техники для оружия - РИА Новости, 26.02.2024

Мантуров оценил сообщения о применении чипов из бытовой техники для оружия

Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров пошутил над сообщениями украинских и западных СМИ о том, что Россия находит чипы для своей военной техники,... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T22:44

2024-02-26T22:44

2024-02-26T23:19

россия

денис мантуров

владимир соловьев (телеведущий)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров пошутил над сообщениями украинских и западных СМИ о том, что Россия находит чипы для своей военной техники, вынимая их из бытовой техники, отметив, что в этом случае граждане России уже давно бы остались без холодильников и стиральных машин. "Что касается материалов, сплавов - здесь у нас оперативно отрабатывается с базовыми отраслями промышленности, они справляются с запросами и поставки осуществляются ритмично. А что касается электронной компонентной базы из холодильников, из стиральных машин. А как наши западные, в кавычках, партнеры говорят о том, что "так и русские вооружение делают, выковыривают из стиральных машин, бытовой техники". Я так на секунду задумывался, это же сколько стиральных машин нужно перелопатить, у всех бытовых хозяйств не останется ни холодильников, ни телевизоров, ни стиральных машин. Поэтому наша оборонка в основном подпитывается с бытовой техники", - сказал он он в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

https://ria.ru/20240226/opk-1929660200.html

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россия, денис мантуров, владимир соловьев (телеведущий), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)