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ВС России освободили населенный пункт Ласточкино на Авдеевском направлении - РИА Новости, 26.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:24 26.02.2024 (обновлено: 15:46 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/lastochkino-1929533898.html
ВС России освободили населенный пункт Ласточкино на Авдеевском направлении
ВС России освободили населенный пункт Ласточкино на Авдеевском направлении - РИА Новости, 26.02.2024
ВС России освободили населенный пункт Ласточкино на Авдеевском направлении
Российские войска освободили поселок Ласточкино на Авдеевском направлении, сообщило министерство обороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T13:24
2024-02-26T15:46
россия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российские войска освободили поселок Ласточкино на Авдеевском направлении, сообщило министерство обороны в сводке о ходе спецоперации."Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Ласточкино и продолжили улучшать положение по переднему краю", — говорится в документе.Российские военные ударили по позициям 144-й пехотной, 59-й мотопехотной, 23-й механизированной бригад ВСУ в районах Уманского, Нетайлово и Очеретино в ДНР.Также они отразили шесть контратак штурмовых групп 53-й, 61-й механизированных, 59-й мотопехотной, 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах Северного, Первомайского и Петровского, а также две атаки подразделений 24-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах Ленинского и Новобахмутовки.Противник потерял на этом направлении до 410 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, 20 автомобилей, а также гаубицу Д-30.Ласточкино находится на западной окраине Авдеевки, освобожденной российскими войсками 17 февраля. Через поселок проходит трасса, по которой украинский гарнизон снабжался боеприпасами, продовольствием и медикаментами. Контроль над этим населенным пунктом позволит российской армии отодвинуть фронт от Донецка. Как отмечал командующий группировкой "Центр" Андрей Мордвичев, российские бойцы отбросили противника с занимаемых позиций более чем на десять километров и продолжают наступление.Двадцать второго февраля стало известно об освобождении населенного пункта Победа, а накануне глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российские военные взяли под контроль южную часть Работино.
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html
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россия
Россия, Специальная военная операция на Украине
ВС России освободили населенный пункт Ласточкино на Авдеевском направлении

МО РФ: ВС России освободили Ласточкино на Авдеевском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа 152-миллиметровой пушки 2А3б "Гиацинт-Б" в зоне проведения СВО
Боевая работа 152-миллиметровой пушки 2А3б Гиацинт-Б в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа 152-миллиметровой пушки 2А3б "Гиацинт-Б" в зоне проведения СВО
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российские войска освободили поселок Ласточкино на Авдеевском направлении, сообщило министерство обороны в сводке о ходе спецоперации.
"Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Ласточкино и продолжили улучшать положение по переднему краю", — говорится в документе.
© ИнфографикаОсвобожденный поселок Ласточкино в Донецкой Народной Республике
Освобожденный поселок Ласточкино в Донецкой Народной Республике
© Инфографика
Освобожденный поселок Ласточкино в Донецкой Народной Республике
Российские военные ударили по позициям 144-й пехотной, 59-й мотопехотной, 23-й механизированной бригад ВСУ в районах Уманского, Нетайлово и Очеретино в ДНР.
Также они отразили шесть контратак штурмовых групп 53-й, 61-й механизированных, 59-й мотопехотной, 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах Северного, Первомайского и Петровского, а также две атаки подразделений 24-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах Ленинского и Новобахмутовки.
Боец ВС РФ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
"Наступление продолжается". Что будет после освобождения Авдеевки
17 февраля, 23:04
Противник потерял на этом направлении до 410 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, 20 автомобилей, а также гаубицу Д-30.
Ласточкино находится на западной окраине Авдеевки, освобожденной российскими войсками 17 февраля. Через поселок проходит трасса, по которой украинский гарнизон снабжался боеприпасами, продовольствием и медикаментами. Контроль над этим населенным пунктом позволит российской армии отодвинуть фронт от Донецка. Как отмечал командующий группировкой "Центр" Андрей Мордвичев, российские бойцы отбросили противника с занимаемых позиций более чем на десять километров и продолжают наступление.
Двадцать второго февраля стало известно об освобождении населенного пункта Победа, а накануне глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российские военные взяли под контроль южную часть Работино.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.02.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссия
 
 
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