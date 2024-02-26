https://ria.ru/20240226/lastochkino-1929533898.html

ВС России освободили населенный пункт Ласточкино на Авдеевском направлении

ВС России освободили населенный пункт Ласточкино на Авдеевском направлении - РИА Новости, 26.02.2024

ВС России освободили населенный пункт Ласточкино на Авдеевском направлении

Российские войска освободили поселок Ласточкино на Авдеевском направлении, сообщило министерство обороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T13:24

2024-02-26T13:24

2024-02-26T15:46

россия

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российские войска освободили поселок Ласточкино на Авдеевском направлении, сообщило министерство обороны в сводке о ходе спецоперации."Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Ласточкино и продолжили улучшать положение по переднему краю", — говорится в документе.Российские военные ударили по позициям 144-й пехотной, 59-й мотопехотной, 23-й механизированной бригад ВСУ в районах Уманского, Нетайлово и Очеретино в ДНР.Также они отразили шесть контратак штурмовых групп 53-й, 61-й механизированных, 59-й мотопехотной, 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах Северного, Первомайского и Петровского, а также две атаки подразделений 24-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах Ленинского и Новобахмутовки.Противник потерял на этом направлении до 410 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, 20 автомобилей, а также гаубицу Д-30.Ласточкино находится на западной окраине Авдеевки, освобожденной российскими войсками 17 февраля. Через поселок проходит трасса, по которой украинский гарнизон снабжался боеприпасами, продовольствием и медикаментами. Контроль над этим населенным пунктом позволит российской армии отодвинуть фронт от Донецка. Как отмечал командующий группировкой "Центр" Андрей Мордвичев, российские бойцы отбросили противника с занимаемых позиций более чем на десять километров и продолжают наступление.Двадцать второго февраля стало известно об освобождении населенного пункта Победа, а накануне глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российские военные взяли под контроль южную часть Работино.

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html

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россия