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В ВСУ вновь заявили об отходе из села Ласточкино в ДНР
В ВСУ вновь заявили об отходе из села Ласточкино в ДНР - РИА Новости, 26.02.2024
В ВСУ вновь заявили об отходе из села Ласточкино в ДНР
Вооруженные силы Украины вновь заявили об отходе из села Ласточкино в ДНР к западу от Авдеевки. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T13:08
2024-02-26T13:08
2024-02-26T13:25
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
авдеевка
вооруженные силы украины
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Вооруженные силы Украины вновь заявили об отходе из села Ласточкино в ДНР к западу от Авдеевки.Украинское издание "Страна" 24 февраля сообщило, что ВСУ заявили о выходе из Ласточкино. Представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой на следующий день заявил, что украинские войска отошли на западную окраину населенного пункта."Подразделения ВСУ совершили отход от села Ласточкино, чтобы организовать оборону", - вновь сказал Лиховой в эфире всеукраинского телемарафона.Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже Минобороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра.
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В ВСУ вновь заявили об отходе из села Ласточкино в ДНР
В ВСУ вновь заявили об отходе из села Ласточкино, находящегося западнее Авдеевки