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В ВСУ вновь заявили об отходе из села Ласточкино в ДНР - РИА Новости, 26.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:08 26.02.2024 (обновлено: 13:25 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/lastochkino-1929530048.html
В ВСУ вновь заявили об отходе из села Ласточкино в ДНР
В ВСУ вновь заявили об отходе из села Ласточкино в ДНР - РИА Новости, 26.02.2024
В ВСУ вновь заявили об отходе из села Ласточкино в ДНР
Вооруженные силы Украины вновь заявили об отходе из села Ласточкино в ДНР к западу от Авдеевки. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T13:08
2024-02-26T13:25
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
авдеевка
вооруженные силы украины
безопасность
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Вооруженные силы Украины вновь заявили об отходе из села Ласточкино в ДНР к западу от Авдеевки.Украинское издание "Страна" 24 февраля сообщило, что ВСУ заявили о выходе из Ласточкино. Представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой на следующий день заявил, что украинские войска отошли на западную окраину населенного пункта."Подразделения ВСУ совершили отход от села Ласточкино, чтобы организовать оборону", - вновь сказал Лиховой в эфире всеукраинского телемарафона.Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже Минобороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра.
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html
донецкая народная республика
авдеевка
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донецкая народная республика, авдеевка, вооруженные силы украины, безопасность, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В ВСУ вновь заявили об отходе из села Ласточкино в ДНР

В ВСУ вновь заявили об отходе из села Ласточкино, находящегося западнее Авдеевки

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Вооруженные силы Украины вновь заявили об отходе из села Ласточкино в ДНР к западу от Авдеевки.
Украинское издание "Страна" 24 февраля сообщило, что ВСУ заявили о выходе из Ласточкино. Представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой на следующий день заявил, что украинские войска отошли на западную окраину населенного пункта.
"Подразделения ВСУ совершили отход от села Ласточкино, чтобы организовать оборону", - вновь сказал Лиховой в эфире всеукраинского телемарафона.
Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже Минобороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра.
Боец ВС РФ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
"Наступление продолжается". Что будет после освобождения Авдеевки
17 февраля, 23:04
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаАвдеевкаВооруженные силы УкраиныБезопасностьРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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