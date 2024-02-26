https://ria.ru/20240226/kuzminov-1929504973.html
В Вильяхойосе ужесточат проверку арендаторов после смерти Кузьминова
В Вильяхойосе ужесточат проверку арендаторов после смерти Кузьминова - РИА Новости, 26.02.2024
В Вильяхойосе ужесточат проверку арендаторов после смерти Кузьминова
Агенты недвижимости в испанской Вильяхойосе намерены ужесточить требования к потенциальным арендаторам после смерти перебежчика из РФ Максима Кузьминова,... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T11:43
2024-02-26T11:43
2024-02-26T11:43
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испания
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ВИЛЬЯХОЙОСА (Испания), 26 фев – РИА Новости. Агенты недвижимости в испанской Вильяхойосе намерены ужесточить требования к потенциальным арендаторам после смерти перебежчика из РФ Максима Кузьминова, рассказала РИА Новости местный агент недвижимости Ана Мария. "В контексте убийства теперь не знаем, доверять или нет людям с украинскими паспортами, потому что мало ли что за человек будет стоять за этими документами. Придется увеличить все меры предосторожности: брать оплату за весь год вперед, требовать подпись местного поручителя и детально анализировать все документы о доходах", — сказала она. По словам другого агента Дмитрия, местные жители задумались о дополнительных мерах безопасности. "После новостей об убийстве Кузьминова у всех соседей был переполох, некоторые уже начали скидываться на то, чтобы увеличить количество камер по территориям жилищных комплексов и добавить освещение в гаражах", — сказал он. Однако волнение вокруг этого происшествия скоро уляжется, уверен собеседник агентства. "Дело Кузьминова было разовым мероприятием, после которого преступники сразу же уехали и вряд ли здесь еще появятся", - считает он. СМИ 19 февраля сообщали, что в муниципалитете Вильяхойоса в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Представитель главного управления разведки минобороны Украины подтвердил изданию "РБК-Украина" его смерть. Позднее полиция Испании также подтвердила газете New York Times смерть Кузьминова. В пресс-службе гражданской гвардии Испании ранее сообщили РИА Новости, что расследование обстоятельств его смерти засекречено, о деталях сообщат власти другой страны. Украинские СМИ и Telegram-каналы ранее утверждали, что российский летчик по наущению украинской разведки угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. Сам Кузьминов в ходе пресс-конференции на Украине в сентябре 2023 года заявлял, что был подписан на паблики украинской разведки в Telegram, под постами были указаны контакты для связи. Он связался с украинской стороной и начал переписку. По его словам, операцию обсуждали около полугода. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два члена экипажа, они были безоружны, не могли оказать сопротивления. Кузьминов утверждает, что члены экипажа якобы "начали бояться", "немножко агрессивно себя вести" и "выбежали из вертолета в сторону границы". По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему неизвестна, но "как следует из СМИ, возможно, что их ликвидировали".
https://ria.ru/20240221/predatel-1928584069.html
https://ria.ru/20240226/kuzminov-1929453003.html
https://ria.ru/20240221/kuzminov-1928851911.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, максим кузьминов, испания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Максим Кузьминов, Испания
В Вильяхойосе ужесточат проверку арендаторов после смерти Кузьминова
В Вильяхойосе ужесточат требования к арендаторам жилья после смерти Кузьминова
ВИЛЬЯХОЙОСА (Испания), 26 фев – РИА Новости. Агенты недвижимости в испанской Вильяхойосе намерены ужесточить требования к потенциальным арендаторам после смерти перебежчика из РФ Максима Кузьминова, рассказала РИА Новости местный агент недвижимости Ана Мария.
"В контексте убийства теперь не знаем, доверять или нет людям с украинскими паспортами, потому что мало ли что за человек будет стоять за этими документами. Придется увеличить все меры предосторожности: брать оплату за весь год вперед, требовать подпись местного поручителя и детально анализировать все документы о доходах", — сказала она.
Его пример другим наука: убит предатель Кузьминов
По словам другого агента Дмитрия, местные жители задумались о дополнительных мерах безопасности.
"После новостей об убийстве Кузьминова у всех соседей был переполох, некоторые уже начали скидываться на то, чтобы увеличить количество камер по территориям жилищных комплексов и добавить освещение в гаражах", — сказал он.
Однако волнение вокруг этого происшествия скоро уляжется, уверен собеседник агентства.
"Дело Кузьминова было разовым мероприятием, после которого преступники сразу же уехали и вряд ли здесь еще появятся", - считает он.
В Испании рассказали об убийстве другого русского перед смертью Кузьминова
СМИ 19 февраля сообщали, что в муниципалитете Вильяхойоса в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Представитель главного управления разведки минобороны Украины подтвердил изданию "РБК-Украина" его смерть. Позднее полиция Испании также подтвердила газете New York Times смерть Кузьминова. В пресс-службе гражданской гвардии Испании ранее сообщили РИА Новости, что расследование обстоятельств его смерти засекречено, о деталях сообщат власти другой страны.
Украинские СМИ и Telegram-каналы ранее утверждали, что российский летчик по наущению украинской разведки угнал вертол
ет Ми-8 из Курска
и переправился на нем на Украину
. Сам Кузьминов в ходе пресс-конференции на Украине в сентябре 2023 года заявлял, что был подписан на паблики украинской разведки в Telegram, под постами были указаны контакты для связи. Он связался с украинской стороной и начал переписку. По его словам, операцию обсуждали около полугода. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два члена экипажа, они были безоружны, не могли оказать сопротивления. Кузьминов утверждает, что члены экипажа якобы "начали бояться", "немножко агрессивно себя вести" и "выбежали из вертолета в сторону границы". По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему неизвестна, но "как следует из СМИ, возможно, что их ликвидировали".
Медведев прокомментировал смерть перебежчика Кузьминова