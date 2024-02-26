https://ria.ru/20240226/kuzminov-1929504973.html

В Вильяхойосе ужесточат проверку арендаторов после смерти Кузьминова

В Вильяхойосе ужесточат проверку арендаторов после смерти Кузьминова - РИА Новости, 26.02.2024

В Вильяхойосе ужесточат проверку арендаторов после смерти Кузьминова

Агенты недвижимости в испанской Вильяхойосе намерены ужесточить требования к потенциальным арендаторам после смерти перебежчика из РФ Максима Кузьминова,... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T11:43

2024-02-26T11:43

2024-02-26T11:43

специальная военная операция на украине

в мире

украина

максим кузьминов

испания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928322072_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_fc96880ef89372cc05f210def1052f26.jpg

ВИЛЬЯХОЙОСА (Испания), 26 фев – РИА Новости. Агенты недвижимости в испанской Вильяхойосе намерены ужесточить требования к потенциальным арендаторам после смерти перебежчика из РФ Максима Кузьминова, рассказала РИА Новости местный агент недвижимости Ана Мария. "В контексте убийства теперь не знаем, доверять или нет людям с украинскими паспортами, потому что мало ли что за человек будет стоять за этими документами. Придется увеличить все меры предосторожности: брать оплату за весь год вперед, требовать подпись местного поручителя и детально анализировать все документы о доходах", — сказала она. По словам другого агента Дмитрия, местные жители задумались о дополнительных мерах безопасности. "После новостей об убийстве Кузьминова у всех соседей был переполох, некоторые уже начали скидываться на то, чтобы увеличить количество камер по территориям жилищных комплексов и добавить освещение в гаражах", — сказал он. Однако волнение вокруг этого происшествия скоро уляжется, уверен собеседник агентства. "Дело Кузьминова было разовым мероприятием, после которого преступники сразу же уехали и вряд ли здесь еще появятся", - считает он. СМИ 19 февраля сообщали, что в муниципалитете Вильяхойоса в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Представитель главного управления разведки минобороны Украины подтвердил изданию "РБК-Украина" его смерть. Позднее полиция Испании также подтвердила газете New York Times смерть Кузьминова. В пресс-службе гражданской гвардии Испании ранее сообщили РИА Новости, что расследование обстоятельств его смерти засекречено, о деталях сообщат власти другой страны. Украинские СМИ и Telegram-каналы ранее утверждали, что российский летчик по наущению украинской разведки угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. Сам Кузьминов в ходе пресс-конференции на Украине в сентябре 2023 года заявлял, что был подписан на паблики украинской разведки в Telegram, под постами были указаны контакты для связи. Он связался с украинской стороной и начал переписку. По его словам, операцию обсуждали около полугода. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два члена экипажа, они были безоружны, не могли оказать сопротивления. Кузьминов утверждает, что члены экипажа якобы "начали бояться", "немножко агрессивно себя вести" и "выбежали из вертолета в сторону границы". По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему неизвестна, но "как следует из СМИ, возможно, что их ликвидировали".

https://ria.ru/20240221/predatel-1928584069.html

https://ria.ru/20240226/kuzminov-1929453003.html

https://ria.ru/20240221/kuzminov-1928851911.html

украина

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, максим кузьминов, испания