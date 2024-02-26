https://ria.ru/20240226/kuzminov-1929504622.html

В Киеве заявили, что у убитого в Испании Кузьминова был "план защиты"

В Киеве заявили, что у убитого в Испании Кузьминова был "план защиты" - РИА Новости, 26.02.2024

В Киеве заявили, что у убитого в Испании Кузьминова был "план защиты"

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в интервью испанской газете Mundo, что российский перебежчик Максим Кузьминов, чье тело было... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T11:41

2024-02-26T11:41

2024-02-26T11:41

в мире

украина

испания

максим кузьминов

россия

михаил подоляк

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в интервью испанской газете Mundo, что российский перебежчик Максим Кузьминов, чье тело было найдено в одном из муниципалитетов Испании, пользовался "планом защиты", и Мадрид должен расследовать, что произошло. "Наша военная разведка должна была бы прокомментировать это лучше, но я могу сказать две вещи: если пилот, который пользуется планом защиты, вынужден избегать контактов, менять свою жизнь, чтобы остаться в живых, и несмотря на это с ним происходит это (убийство - ред.), Испания должна провести расследование того, что случилось с ним", - заявил Подоляк, отвечая на вопрос о том, как на Украине оценивают убийство российского перебежчика. По словам Подоляка, Испания своим расследованием "должна показать, кто должен заплатить за это преступление". При этом он обвинил в убийстве Кузьминова Россию, но никаких доказательств этому не привел. СМИ 19 февраля сообщали, что в муниципалитете Вильяхойоса в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Представитель главного управления разведки минобороны Украины подтвердил изданию "РБК-Украина" его смерть. Позднее полиция Испании также подтвердила газете New York Times смерть Кузьминова. В пресс-службе гражданской гвардии Испании ранее сообщили РИА Новости, что расследование обстоятельств его смерти засекречено, о деталях сообщат власти другой страны. Украинские СМИ и Telegram-каналы ранее утверждали, что российский летчик по наущению украинской разведки угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. Сам Кузьминов в ходе пресс-конференции на Украине в сентябре 2023 года заявлял, что был подписан на паблики украинской разведки в Telegram, под постами были указаны контакты для связи. Он связался с украинской стороной и начал переписку. По его словам, операцию обсуждали около полугода. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два члена экипажа, они были безоружны, не могли оказать сопротивления. Кузьминов утверждает, что члены экипажа якобы "начали бояться", "немножко агрессивно себя вести" и "выбежали из вертолета в сторону границы". По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему неизвестна, но "как следует из СМИ, возможно, что их ликвидировали".

https://ria.ru/20240221/predatel-1928584069.html

https://ria.ru/20240226/kuzminov-1929481882.html

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испания

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, испания, максим кузьминов, россия, михаил подоляк