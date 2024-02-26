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Отец перебежчика Кузьминова прокомментировал поступок сына - РИА Новости, 26.02.2024
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10:17 26.02.2024 (обновлено: 14:59 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/kuzminov-1929481882.html
Отец перебежчика Кузьминова прокомментировал поступок сына
Отец перебежчика Кузьминова прокомментировал поступок сына - РИА Новости, 26.02.2024
Отец перебежчика Кузьминова прокомментировал поступок сына
Отец летчика-перебежчика Максима Кузьминова заявил, что ему больше жалко погибший от рук ВСУ экипаж Ми-8, чем собственного сына. Его слова приводит RT. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T10:17
2024-02-26T14:59
в мире
украина
максим кузьминов
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Отец летчика-перебежчика Максима Кузьминова заявил, что ему больше жалко погибший от рук ВСУ экипаж Ми-8, чем собственного сына. Его слова приводит RT."Как Иуда поступил", — сказал мужчина.Он добавил, что его сын "разменялся по мелочи, предав Родину, Отчизну и близких".СМИ 19 февраля сообщали, что в муниципалитете Вильяхойоса в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Позже его смерть подтвердили представитель Главного управления разведки Минобороны Украины и источники газеты New York Times в испанской полиции. В пресс-службе Гражданской гвардии Испании заявили РИА Новости, что расследование засекречено, а о деталях сообщат власти другой страны.Как писали прошлым летом украинские СМИ и Telegram-каналы, российский летчик Максим Кузьминов угнал военный вертолет Ми-8 из Курска на Украину. При этом погибли два члена экипажа. Сам перебежчик в сентябре дал пресс-конференцию, на которой заявил, что связался с украинской разведкой по собственной инициативе.По его словам, операцию обсуждали около полугода. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два сослуживца, они были безоружны и не могли оказать сопротивление. Перебежчик утверждал, что члены экипажа якобы "начали бояться", "немножко агрессивно себя вести" и "выбежали из вертолета в сторону границы". По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему неизвестна, но, как следует из СМИ, "возможно, что их ликвидировали".
https://ria.ru/20240226/kuzminov-1929453003.html
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в мире, украина, максим кузьминов
В мире, Украина, Максим Кузьминов
Отец перебежчика Кузьминова прокомментировал поступок сына

Отец летчика-перебежчика Кузьминова сравнил сына с Иудой

© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныМаксим Кузьминов
Максим Кузьминов - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Максим Кузьминов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Отец летчика-перебежчика Максима Кузьминова заявил, что ему больше жалко погибший от рук ВСУ экипаж Ми-8, чем собственного сына. Его слова приводит RT.
"Как Иуда поступил", — сказал мужчина.
Он добавил, что его сын "разменялся по мелочи, предав Родину, Отчизну и близких".
СМИ 19 февраля сообщали, что в муниципалитете Вильяхойоса в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Позже его смерть подтвердили представитель Главного управления разведки Минобороны Украины и источники газеты New York Times в испанской полиции. В пресс-службе Гражданской гвардии Испании заявили РИА Новости, что расследование засекречено, а о деталях сообщат власти другой страны.
Как писали прошлым летом украинские СМИ и Telegram-каналы, российский летчик Максим Кузьминов угнал военный вертолет Ми-8 из Курска на Украину. При этом погибли два члена экипажа. Сам перебежчик в сентябре дал пресс-конференцию, на которой заявил, что связался с украинской разведкой по собственной инициативе.
По его словам, операцию обсуждали около полугода. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два сослуживца, они были безоружны и не могли оказать сопротивление. Перебежчик утверждал, что члены экипажа якобы "начали бояться", "немножко агрессивно себя вести" и "выбежали из вертолета в сторону границы". По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему неизвестна, но, как следует из СМИ, "возможно, что их ликвидировали".
Максим Кузьминов - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
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