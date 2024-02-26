https://ria.ru/20240226/konferentsiya-1929572020.html

Россию пригласят на мирную конференцию по Украине, заявил МИД Швейцарии

Россию пригласят на мирную конференцию по Украине, заявил МИД Швейцарии - РИА Новости, 26.02.2024

Россию пригласят на мирную конференцию по Украине, заявил МИД Швейцарии

Россию пригласят в Швейцарию для участия в мирной конференции по Украине, хотя приезд её представителей маловероятен, заявил РИА Новости глава МИД Швейцарии... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T15:15

2024-02-26T15:15

2024-02-26T15:39

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ЖЕНЕВА, 26 фев - РИА Новости. Россию пригласят в Швейцарию для участия в мирной конференции по Украине, хотя приезд её представителей маловероятен, заявил РИА Новости глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждать планы мирного урегулирования на Украине без участия России несерьезно и смехотворно."Было бы иллюзорно и наивно предполагать, что в течение следующих нескольких недель или двух-трех месяцев можно будет провести конференцию, которая установит мир. Таким образом, эта конференция призвана открыть процесс поиска мира на высоком уровне, по крайней мере на уровне министров. Маловероятно, что Россия будет присутствовать на этой первой конференции, но она будет приглашена. С другой стороны, цель состоит в том, чтобы на этом пути мы могли сойтись, в том числе и с участием России. Поэтому мы должны представить, что на этом пути будет несколько шагов", - сказал он.Кассис добавил, что, хотя первая конференция состоится в Швейцарии, следующие вполне могут состояться в других странах, например в некоторых странах БРИКС."Вполне можно представить, что страны БРИКС могут и хотят сыграть определенную роль на этом пути. Мы будем очень рады, если они это сделают, и мы обсудим это с ними напрямую. Сегодня у меня состоится двусторонняя встреча с Южной Африкой и Саудовской Аравией именно в рамках этого процесса интеграции", - отметил министр иностранных дел.Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что западные политики обманом и жульничеством пытаются затащить представителей глобального Юга и Востока на "сходки" для продвижения так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского, которая является "пустышкой и просто неумной инициативой"."Этот мирный план называется "Мирный план Зеленского". Таким образом, очевидно, что он отражает амбиции Украины, которые основаны на уважении международного права. Но очевидно, что у России также есть свой мирный план, который прямо противоположен плану Украины, отсюда и сложность. Мы находимся в ситуации, когда существуют мирные планы, которые на 180 градусов отличаются по своему замыслу и целям, и между ними существует целый ряд других мирных планов. Цель этой конференции не в том, чтобы еще раз обсудить 10 пунктов плана Зеленского. Такова была цель четырех конференций советников по национальной безопасности, которые начались в Копенгагене и закончились в Давосе", - ответил он на вопрос, послужит ли "формула мира", предложенная Киевом, основой для дискуссий.Швейцарский президент Виола Амхерд ранее сообщила, что Владимир Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирного процесса без РФ невозможно.Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом в январе подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в феврале заявила, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для РФ.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров. По его словам, Украина приняла решение отказаться от переговоров с РФ по указанию из Вашингтона, теперь США должны исправлять эту ошибку.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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