https://ria.ru/20240226/kompensatsiya-1929606089.html

На Кубани предлагают увеличить компенсацию на содержание собак-проводников

На Кубани предлагают увеличить компенсацию на содержание собак-проводников - РИА Новости, 26.02.2024

На Кубани предлагают увеличить компенсацию на содержание собак-проводников

Депутаты законодательного собрания Краснодарского края приняли обращение к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову об увеличении ежегодной... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T17:20

2024-02-26T17:20

2024-02-26T17:20

краснодарский край

краснодарский край

антон котяков

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КРАСНОДАР, 26 фев - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края приняли обращение к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову об увеличении ежегодной компенсации инвалидам на содержание собак-проводников, сообщили в пресс-службе парламента. "Кубанские депутаты просили инициировать изменения в федеральное законодательство, предусматривающие увеличение размера компенсации на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников до уровня, достаточного для оплаты минимальной величины вышеуказанных расходов", - говорится в сообщении. Председатель комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николай Петропавловский отметил, что сейчас размер компенсации составляет примерно 34,5 тысячи рублей. Однако, по мнению представителей организаций инвалидов и ветеринарных специалистов, затраты на содержание, вакцинацию и плановые осмотры собак-проводников не компенсируются за счёт выплаты даже на треть. "Для инвалидов по зрению собака-поводырь — это не просто домашний питомец, а главный помощник, ориентир в мире, их вторые глаза. Именно она позволяет им вести активный образ жизни. И необходимо принять меры к тому, чтобы содержание собак, их кормление и ветобслуживание не ложились тяжким грузом на достаточно скудный пенсионный бюджет инвалида", - подчеркнул председатель парламента Юрий Бурлачко. Отмечается, что обращение кубанских депутатов было принято к министру труда и социальной защиты Российской Федерации Антону Котякову.

https://ria.ru/20240125/kapremont-1923492404.html

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краснодарский край, антон котяков, россия