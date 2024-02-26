https://ria.ru/20240226/kofe-1929445471.html

Врач предупредила о вреде кофе для зубов и костей

Врач предупредила о вреде кофе для зубов и костей - РИА Новости, 26.02.2024

Врач предупредила о вреде кофе для зубов и костей

Чрезмерное употребление кофе может сделать кости менее крепкими, предупредила доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T02:10

2024-02-26T02:10

2024-02-26T02:10

общество

зухра павлова

здоровье - общество

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Чрезмерное употребление кофе может сделать кости менее крепкими, предупредила доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова в интервью радио Sputnik она назвала безопасное количество этого напитка.В кофе содержится танин, который отрицательно влияет на усвоение кальция, отметила врач."Танин вступает во взаимодействие с кальцием, который мы получаем из еды, и делает так, что организм не усваивает это вещество, оно сразу выводится. Если мы часто запиваем еду кофе, то нам начинает не хватать кальция, в том числе для работы сердца и других мышц", – пояснила Павлова.Когда в организм начинает поступать меньше кальция, активизируются паращитовидные железы, вырабатывающие паратгормон, и уровень этого вещества в организме повышается, продолжила врач."Основная функция паратгормона – обеспечивать достаточное количество кальция в крови, и он начинает извлекать кальций из запасов, то есть из костей и зубов, делая их более хрупкими", – сказала Павлова.Врач рекомендует ограничивать употребление кофе для сохранения здоровья костей и зубов."Чтобы получать удовольствие и не остаться без костей, не распрощаться с хорошей крепостью костной ткани, надо употреблять кофе в умеренном количестве", – подчеркнула она.По словам Павловой, полностью отказываться от напитка не нужно."Если пить одну-две чашки кофе в день, то вообще никаких проблем не будет", – уточнила доктор медицинских наук в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20240218/kofe-1928119927.html

https://radiosputnik.ru/20231226/kofe-1917957810.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, зухра павлова, здоровье - общество