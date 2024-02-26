https://ria.ru/20240226/kofe-1929445471.html
Врач предупредила о вреде кофе для зубов и костей
Врач предупредила о вреде кофе для зубов и костей - РИА Новости, 26.02.2024
Врач предупредила о вреде кофе для зубов и костей
Чрезмерное употребление кофе может сделать кости менее крепкими, предупредила доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T02:10
2024-02-26T02:10
2024-02-26T02:10
общество
зухра павлова
здоровье - общество
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Чрезмерное употребление кофе может сделать кости менее крепкими, предупредила доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова в интервью радио Sputnik она назвала безопасное количество этого напитка.В кофе содержится танин, который отрицательно влияет на усвоение кальция, отметила врач."Танин вступает во взаимодействие с кальцием, который мы получаем из еды, и делает так, что организм не усваивает это вещество, оно сразу выводится. Если мы часто запиваем еду кофе, то нам начинает не хватать кальция, в том числе для работы сердца и других мышц", – пояснила Павлова.Когда в организм начинает поступать меньше кальция, активизируются паращитовидные железы, вырабатывающие паратгормон, и уровень этого вещества в организме повышается, продолжила врач."Основная функция паратгормона – обеспечивать достаточное количество кальция в крови, и он начинает извлекать кальций из запасов, то есть из костей и зубов, делая их более хрупкими", – сказала Павлова.Врач рекомендует ограничивать употребление кофе для сохранения здоровья костей и зубов."Чтобы получать удовольствие и не остаться без костей, не распрощаться с хорошей крепостью костной ткани, надо употреблять кофе в умеренном количестве", – подчеркнула она.По словам Павловой, полностью отказываться от напитка не нужно."Если пить одну-две чашки кофе в день, то вообще никаких проблем не будет", – уточнила доктор медицинских наук в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20240218/kofe-1928119927.html
https://radiosputnik.ru/20231226/kofe-1917957810.html
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общество, зухра павлова, здоровье - общество
Общество, Зухра Павлова, Здоровье - Общество
Врач предупредила о вреде кофе для зубов и костей
Эндокринолог Павлова призвала пить меньше кофе для сохранения зубов и костей
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости.
Чрезмерное употребление кофе может сделать кости менее крепкими, предупредила доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова в интервью
радио Sputnik она назвала безопасное количество этого напитка.
В кофе содержится танин, который отрицательно влияет на усвоение кальция, отметила врач.
"Танин вступает во взаимодействие с кальцием, который мы получаем из еды, и делает так, что организм не усваивает это вещество, оно сразу выводится. Если мы часто запиваем еду кофе, то нам начинает не хватать кальция, в том числе для работы сердца и других мышц", – пояснила Павлова.
Когда в организм начинает поступать меньше кальция, активизируются паращитовидные железы, вырабатывающие паратгормон, и уровень этого вещества в организме повышается, продолжила врач.
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"Основная функция паратгормона – обеспечивать достаточное количество кальция в крови, и он начинает извлекать кальций из запасов, то есть из костей и зубов, делая их более хрупкими", – сказала Павлова.
Врач рекомендует ограничивать употребление кофе для сохранения здоровья костей и зубов.
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"Чтобы получать удовольствие и не остаться без костей, не распрощаться с хорошей крепостью костной ткани, надо употреблять кофе в умеренном количестве", – подчеркнула она.
По словам Павловой, полностью отказываться от напитка не нужно.
"Если пить одну-две чашки кофе в день, то вообще никаких проблем не будет", – уточнила доктор медицинских наук в интервью радио Sputnik.
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