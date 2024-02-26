https://ria.ru/20240226/kivibank-1929562754.html

АСВ оценило активы КИВИ банка для расчетов с кредиторами

АСВ оценило активы КИВИ банка для расчетов с кредиторами - РИА Новости, 26.02.2024

АСВ оценило активы КИВИ банка для расчетов с кредиторами

КИВИ Банк имеет активы, чтобы рассчитаться со всеми владельцами электронных кошельков, которых насчитывается около 9,3 миллиона, заявило Агентство по... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T14:42

2024-02-26T14:42

2024-02-26T18:07

экономика

агентство по страхованию вкладов

отзыв лицензии у киви банка

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928802817_0:136:3072:1864_1920x0_80_0_0_5851b0510ba6e5785f532b976d9ae441.jpg

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. КИВИ Банк имеет активы, чтобы рассчитаться со всеми владельцами электронных кошельков, которых насчитывается около 9,3 миллиона, заявило Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в Telegram-канале."По предварительной информации, в кредитной организации достаточно активов для расчетов с кредиторами, в том числе с владельцами электронных кошельков", — говорится в сообщении.Так, агентство, которое назначили временной администрацией банка, обнаружило около 9,3 миллиона электронных кошельков с общей суммой средств 4,4 миллиарда рублей:В АСВ отметили, что работают над упрощением процедуры подачи требований кредиторов владельцами электронных кошельков через личный кабинет сервиса Qiwi. Уточняется, что они не попадают под действие закона о страховании вкладов и требования по ним будут удовлетворять при ликвидации банка.Там также подчеркнули, что агентство создало реестр вкладчиков для выплат страхового возмещения. Его могут получить около 300 физлиц и девять тысяч юрлиц, а также порядка 11 тысяч индивидуальных предпринимателей.Выплаты начнут производить не позднее 6 марта или раньше по решению правления АСВ.На минувшей неделе ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КИВИ Банка. По мнению регулятора, финорганизация систематически нарушала "антиотмывочное" законодательство, была вовлечена в расчеты с теневым бизнесом, включая криптообменники и нелегальные онлайн-казино, открывала Qiwi-кошельки с использованием личных данных физических лиц без их ведома и проводила по ним операции.Центробанк направил в силовые структуры сведения об операциях КИВИ Банка, имеющих признаки уголовных преступлений. Компания Qiwi запретила вывод средств с кошельков в своей системе.

https://ria.ru/20240221/kivi-1928745604.html

https://ria.ru/20240221/bank-1928763997.html

https://ria.ru/20240221/kivi_bank-1928702640.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, агентство по страхованию вкладов, отзыв лицензии у киви банка, центральный банк рф (цб рф)