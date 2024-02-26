https://ria.ru/20240226/kivibank-1929562754.html
АСВ оценило активы КИВИ банка для расчетов с кредиторами
АСВ оценило активы КИВИ банка для расчетов с кредиторами - РИА Новости, 26.02.2024
АСВ оценило активы КИВИ банка для расчетов с кредиторами
КИВИ Банк имеет активы, чтобы рассчитаться со всеми владельцами электронных кошельков, которых насчитывается около 9,3 миллиона, заявило Агентство по... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T14:42
2024-02-26T14:42
2024-02-26T18:07
экономика
агентство по страхованию вкладов
отзыв лицензии у киви банка
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. КИВИ Банк имеет активы, чтобы рассчитаться со всеми владельцами электронных кошельков, которых насчитывается около 9,3 миллиона, заявило Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в Telegram-канале."По предварительной информации, в кредитной организации достаточно активов для расчетов с кредиторами, в том числе с владельцами электронных кошельков", — говорится в сообщении.Так, агентство, которое назначили временной администрацией банка, обнаружило около 9,3 миллиона электронных кошельков с общей суммой средств 4,4 миллиарда рублей:В АСВ отметили, что работают над упрощением процедуры подачи требований кредиторов владельцами электронных кошельков через личный кабинет сервиса Qiwi. Уточняется, что они не попадают под действие закона о страховании вкладов и требования по ним будут удовлетворять при ликвидации банка.Там также подчеркнули, что агентство создало реестр вкладчиков для выплат страхового возмещения. Его могут получить около 300 физлиц и девять тысяч юрлиц, а также порядка 11 тысяч индивидуальных предпринимателей.Выплаты начнут производить не позднее 6 марта или раньше по решению правления АСВ.На минувшей неделе ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КИВИ Банка. По мнению регулятора, финорганизация систематически нарушала "антиотмывочное" законодательство, была вовлечена в расчеты с теневым бизнесом, включая криптообменники и нелегальные онлайн-казино, открывала Qiwi-кошельки с использованием личных данных физических лиц без их ведома и проводила по ним операции.Центробанк направил в силовые структуры сведения об операциях КИВИ Банка, имеющих признаки уголовных преступлений. Компания Qiwi запретила вывод средств с кошельков в своей системе.
https://ria.ru/20240221/kivi-1928745604.html
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экономика, агентство по страхованию вкладов, отзыв лицензии у киви банка, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Агентство по страхованию вкладов, Отзыв лицензии у КИВИ Банка, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
АСВ оценило активы КИВИ банка для расчетов с кредиторами
АСВ выявило в КИВИ Банке 9,3 млн электронных кошельков с 4,4 млрд рублей
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости
. КИВИ Банк имеет активы, чтобы рассчитаться со всеми владельцами электронных кошельков, которых насчитывается около 9,3 миллиона, заявило Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в Telegram-канале
.
"По предварительной информации, в кредитной организации достаточно активов для расчетов с кредиторами, в том числе с владельцами электронных кошельков", — говорится в сообщении.
Все офисы КИВИ Банка не работают
Так, агентство, которое назначили временной администрацией банка, обнаружило около 9,3 миллиона электронных кошельков с общей суммой средств 4,4 миллиарда рублей:
- на анонимных кошельках (с лимитом до 15 тысяч рублей) лежат около 277 миллионов рублей, всего их — 1,3 миллиона. Средний размер остатка средств на одном счете составил 212 рублей;
- на кошельках с упрощенной идентификацией (лимит до 60 тысяч) находится 2,35 миллиарда, всего их — 7,15 миллиона. Средний размер остатка — 328 рублей;
- на кошельках, предполагающих полную идентификацию клиента (лимит до 600 тысяч), лежат 1,76 миллиарда, всего их — 0,87 миллиона. Средний размер остатка — 2034 рубля.
В АСВ отметили, что работают над упрощением процедуры подачи требований кредиторов владельцами электронных кошельков через личный кабинет сервиса Qiwi. Уточняется, что они не попадают под действие закона о страховании вкладов и требования по ним будут удовлетворять при ликвидации банка.
Центробанк рассказал об участии КИВИ Банка в подозрительных операциях
Там также подчеркнули, что агентство создало реестр вкладчиков для выплат страхового возмещения. Его могут получить около 300 физлиц и девять тысяч юрлиц, а также порядка 11 тысяч индивидуальных предпринимателей.
Выплаты начнут производить не позднее 6 марта или раньше по решению правления АСВ.
На минувшей неделе ЦБ
отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КИВИ Банка. По мнению регулятора, финорганизация систематически нарушала "антиотмывочное" законодательство, была вовлечена в расчеты с теневым бизнесом, включая криптообменники и нелегальные онлайн-казино, открывала Qiwi-кошельки с использованием личных данных физических лиц без их ведома и проводила по ним операции.
Центробанк направил в силовые структуры сведения об операциях КИВИ Банка, имеющих признаки уголовных преступлений. Компания Qiwi запретила вывод средств с кошельков в своей системе.