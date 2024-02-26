https://ria.ru/20240226/kherson-1929619951.html

Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 26.02.2024

Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Назначенный украинскими властями глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко в понедельник сообщил о взрывах в подконтрольном ВСУ городе Херсоне. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T18:20

2024-02-26T18:20

2024-02-26T18:20

специальная военная операция на украине

россия

херсон

херсонская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко в понедельник сообщил о взрывах в подконтрольном ВСУ городе Херсоне. "Несколько взрывов прогремели в центре города", - написал Мрочко в своем Telegram-канале, не уточнив при этом никаких подробностей. Воздушная тревога в регионе не была объявлена. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20240226/abrams-1929603505.html

россия

херсон

херсонская область

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россия, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины