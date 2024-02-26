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Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 26.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:20 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/kherson-1929619951.html
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 26.02.2024
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Назначенный украинскими властями глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко в понедельник сообщил о взрывах в подконтрольном ВСУ городе Херсоне. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T18:20
2024-02-26T18:20
специальная военная операция на украине
россия
херсон
херсонская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко в понедельник сообщил о взрывах в подконтрольном ВСУ городе Херсоне. "Несколько взрывов прогремели в центре города", - написал Мрочко в своем Telegram-канале, не уточнив при этом никаких подробностей. Воздушная тревога в регионе не была объявлена. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20240226/abrams-1929603505.html
россия
херсон
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россия, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Мрочко: в подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы

© AP Photo / Francisco SecoУкраинские пожарные в Харькове
Украинские пожарные в Харькове - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Украинские пожарные в Харькове . Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко в понедельник сообщил о взрывах в подконтрольном ВСУ городе Херсоне.
"Несколько взрывов прогремели в центре города", - написал Мрочко в своем Telegram-канале, не уточнив при этом никаких подробностей.
Воздушная тревога в регионе не была объявлена.
Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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