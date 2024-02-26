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"Уже в конце весны". Чешский генерал сделал шокирующее признание о Харькове - РИА Новости, 26.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:20 26.02.2024 (обновлено: 17:42 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/kharkov-1929591505.html
"Уже в конце весны". Чешский генерал сделал шокирующее признание о Харькове
"Уже в конце весны". Чешский генерал сделал шокирующее признание о Харькове - РИА Новости, 26.02.2024
"Уже в конце весны". Чешский генерал сделал шокирующее признание о Харькове
Украинские войска могут потерять контроль над большими территориями, включая Купянск и Харьков, заявил бывший начальник Генерального штаба Армии Чешской... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T16:20
2024-02-26T17:42
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
россия
киев
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Украинские войска могут потерять контроль над большими территориями, включая Купянск и Харьков, заявил бывший начальник Генерального штаба Армии Чешской Республики генерал Йиржи Шедивы в интервью Lidovky."Судя по всему, они (российские войска. — Прим. ред.) попытаются прорваться в украинский тыл к северу от города Купянска и продвигаться далее на Харьков. Там украинцам реально грозит эдакий мешок, в который они могут попасть", — предположил эксперт.По его мнению, это станет серьезной стратегической угрозой для ВСУ. Шедивы пояснил, что это осложнит им снабжение войск на юге."Ситуация на фронте сложилась очень тяжелая. Нужно ставить цель не полностью остановить русских, а хотя бы замедлить их продвижение. Но я подчеркиваю, что это будет возможно после значительного пополнения личного состава. Если Зеленскому это не удастся, фронт может начать рушиться уже в конце весны", — резюмировал генерал.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери ВСУ в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240226/zelenskiy-1929581756.html
https://ria.ru/20240225/ukraina-1929438653.html
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в мире, харьков, россия, киев, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Россия, Киев, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
"Уже в конце весны". Чешский генерал сделал шокирующее признание о Харькове

Чешский генерал Шедивы: ВСУ могут утратить контроль над Купянском и Харьковом

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ 2С3 "Акация" 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО
Боевая работа САУ 2С3 Акация 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа САУ 2С3 "Акация" 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Украинские войска могут потерять контроль над большими территориями, включая Купянск и Харьков, заявил бывший начальник Генерального штаба Армии Чешской Республики генерал Йиржи Шедивы в интервью Lidovky.
"Судя по всему, они (российские войска. — Прим. ред.) попытаются прорваться в украинский тыл к северу от города Купянска и продвигаться далее на Харьков. Там украинцам реально грозит эдакий мешок, в который они могут попасть", — предположил эксперт.
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По его мнению, это станет серьезной стратегической угрозой для ВСУ. Шедивы пояснил, что это осложнит им снабжение войск на юге.
"Ситуация на фронте сложилась очень тяжелая. Нужно ставить цель не полностью остановить русских, а хотя бы замедлить их продвижение. Но я подчеркиваю, что это будет возможно после значительного пополнения личного состава. Если Зеленскому это не удастся, фронт может начать рушиться уже в конце весны", — резюмировал генерал.
В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери ВСУ в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
Боевая работа САУ 2С3 Акация 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО на Авдеевском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковРоссияКиевСергей ШойгуВооруженные силы Украины
 
 
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