Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал ситуацию в экономике КЧР вполне удовлетворительной - РИА Новости, 26.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/kchr-1929555195.html
Путин назвал ситуацию в экономике КЧР вполне удовлетворительной
Путин назвал ситуацию в экономике КЧР вполне удовлетворительной - РИА Новости, 26.02.2024
Путин назвал ситуацию в экономике КЧР вполне удовлетворительной
Президент России Владимир Путин оценил экономическую ситуацию в Карачаево-Черкесской Республике как вполне удовлетворительную, отметив заметное снижение... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T14:16
2024-02-26T14:16
экономика
россия
владимир путин
рашид темрезов
карачаево-черкесская республика (кчр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929554047_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_ec393f1c31e3adc210d90251dd3c44de.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил экономическую ситуацию в Карачаево-Черкесской Республике как вполне удовлетворительную, отметив заметное снижение безработицы. "Посмотрел материалы. По республике в целом ситуация вполне, скромно скажем, удовлетворительная. Объем промышленного производства растет, сельхозпродукция выпускается в большем объеме. Безработица снижается, заметно снизилась - до 5%", - сказал Путин на встрече с главой КЧР Рашидом Темрезовым. Президент РФ отметил, что безработица в республике находится на уровне "в два, в полтора раза больше, чем в среднем по стране, но все-таки (она - ред.) снизилась почти в два раза, это заметный момент". "Тем не менее есть и вопросы, требующие особого внимания. Так, почему-то у вас - не знаю, может быть, это не совсем так, вы сейчас поясните - не растет стройка", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20231016/dokhod-1901992792.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929554047_126:0:2855:2047_1920x0_80_0_0_c2cdb05c5690cf06cf897852a396c1f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Рашид Темрезов, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
Путин назвал ситуацию в экономике КЧР вполне удовлетворительной

Путин отметил заметное снижение безработицы в Карачаево-Черкесии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов (справа) во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов (справа) во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов (справа) во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил экономическую ситуацию в Карачаево-Черкесской Республике как вполне удовлетворительную, отметив заметное снижение безработицы.
"Посмотрел материалы. По республике в целом ситуация вполне, скромно скажем, удовлетворительная. Объем промышленного производства растет, сельхозпродукция выпускается в большем объеме. Безработица снижается, заметно снизилась - до 5%", - сказал Путин на встрече с главой КЧР Рашидом Темрезовым.
Президент РФ отметил, что безработица в республике находится на уровне "в два, в полтора раза больше, чем в среднем по стране, но все-таки (она - ред.) снизилась почти в два раза, это заметный момент".
"Тем не менее есть и вопросы, требующие особого внимания. Так, почему-то у вас - не знаю, может быть, это не совсем так, вы сейчас поясните - не растет стройка", - сказал глава государства.
Рейтинг регионов по доходам населения
Рейтинг регионов по доходам населения
16 октября 2023, 00:00
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинРашид ТемрезовКарачаево-Черкесская республика (КЧР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала