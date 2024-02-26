https://ria.ru/20240226/kchr-1929555195.html

Путин назвал ситуацию в экономике КЧР вполне удовлетворительной

Путин назвал ситуацию в экономике КЧР вполне удовлетворительной - РИА Новости, 26.02.2024

Путин назвал ситуацию в экономике КЧР вполне удовлетворительной

Президент России Владимир Путин оценил экономическую ситуацию в Карачаево-Черкесской Республике как вполне удовлетворительную, отметив заметное снижение... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T14:16

2024-02-26T14:16

2024-02-26T14:16

экономика

россия

владимир путин

рашид темрезов

карачаево-черкесская республика (кчр)

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил экономическую ситуацию в Карачаево-Черкесской Республике как вполне удовлетворительную, отметив заметное снижение безработицы. "Посмотрел материалы. По республике в целом ситуация вполне, скромно скажем, удовлетворительная. Объем промышленного производства растет, сельхозпродукция выпускается в большем объеме. Безработица снижается, заметно снизилась - до 5%", - сказал Путин на встрече с главой КЧР Рашидом Темрезовым. Президент РФ отметил, что безработица в республике находится на уровне "в два, в полтора раза больше, чем в среднем по стране, но все-таки (она - ред.) снизилась почти в два раза, это заметный момент". "Тем не менее есть и вопросы, требующие особого внимания. Так, почему-то у вас - не знаю, может быть, это не совсем так, вы сейчас поясните - не растет стройка", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20231016/dokhod-1901992792.html

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

экономика, россия, владимир путин, рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр)