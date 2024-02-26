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Путин в понедельник проведет рабочую встречу с главой Карачаево-Черкесии

Путин в понедельник проведет рабочую встречу с главой Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 26.02.2024

Путин в понедельник проведет рабочую встречу с главой Карачаево-Черкесии

Президент России Владимир Путин в понедельник проведет рабочую встречу с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T12:52

2024-02-26T12:52

2024-02-26T12:52

политика

россия

рашид темрезов

дмитрий песков

владимир путин

карачаево-черкесская республика (кчр)

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет рабочую встречу с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Рабочие встречи продолжаются, сегодня будет на докладе у президента глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, президент системно продолжает работать с регионами, это встреча в русле этой работы", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240115/dombay-1770110448.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

политика, россия, рашид темрезов, дмитрий песков, владимир путин, карачаево-черкесская республика (кчр)