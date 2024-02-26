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Путин в понедельник проведет рабочую встречу с главой Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 26.02.2024
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12:52 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/kchr-1929524557.html
Путин в понедельник проведет рабочую встречу с главой Карачаево-Черкесии
Путин в понедельник проведет рабочую встречу с главой Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 26.02.2024
Путин в понедельник проведет рабочую встречу с главой Карачаево-Черкесии
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет рабочую встречу с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T12:52
2024-02-26T12:52
политика
россия
рашид темрезов
дмитрий песков
владимир путин
карачаево-черкесская республика (кчр)
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет рабочую встречу с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Рабочие встречи продолжаются, сегодня будет на докладе у президента глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, президент системно продолжает работать с регионами, это встреча в русле этой работы", - сказал Песков.
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политика, россия, рашид темрезов, дмитрий песков, владимир путин, карачаево-черкесская республика (кчр)
Политика, Россия, Рашид Темрезов, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
Путин в понедельник проведет рабочую встречу с главой Карачаево-Черкесии

Песков: Путин в понедельник примет доклад у главы Карачаево-Черкесии Темрезова

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов
Президент РФ Владимир Путин и глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет рабочую встречу с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Рабочие встречи продолжаются, сегодня будет на докладе у президента глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, президент системно продолжает работать с регионами, это встреча в русле этой работы", - сказал Песков.
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ПолитикаРоссияРашид ТемрезовДмитрий ПесковВладимир ПутинКарачаево-Черкесская республика (КЧР)
 
 
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