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Путин в понедельник проведет рабочую встречу с главой Карачаево-Черкесии
Путин в понедельник проведет рабочую встречу с главой Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 26.02.2024
Путин в понедельник проведет рабочую встречу с главой Карачаево-Черкесии
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет рабочую встречу с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T12:52
2024-02-26T12:52
2024-02-26T12:52
политика
россия
рашид темрезов
дмитрий песков
владимир путин
карачаево-черкесская республика (кчр)
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет рабочую встречу с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Рабочие встречи продолжаются, сегодня будет на докладе у президента глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, президент системно продолжает работать с регионами, это встреча в русле этой работы", - сказал Песков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, рашид темрезов, дмитрий песков, владимир путин, карачаево-черкесская республика (кчр)
Политика, Россия, Рашид Темрезов, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
Путин в понедельник проведет рабочую встречу с главой Карачаево-Черкесии
Песков: Путин в понедельник примет доклад у главы Карачаево-Черкесии Темрезова