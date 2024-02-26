https://ria.ru/20240226/karantin-1929540048.html
На Маврикии ввели карантин на круизном судне, пишут СМИ
На Маврикии ввели карантин на круизном судне, пишут СМИ - РИА Новости, 26.02.2024
На Маврикии ввели карантин на круизном судне, пишут СМИ
Норвежский круизный лайнер Norwegian Dawn оказался помещен на карантин на два дня во время остановки на Маврикии из-за вспышки болезни желудка среди пассажиров, РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T13:38
2024-02-26T13:38
2024-02-26T13:40
маврикий
норвегия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106548/60/1065486048_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_4fa9ecc576b50438436872e201bc4ce3.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Норвежский круизный лайнер Norwegian Dawn оказался помещен на карантин на два дня во время остановки на Маврикии из-за вспышки болезни желудка среди пассажиров, которая, предположительно, может оказаться холерой, пишет издание USA Today. "Во время рейса Norwegian Dawn 13 февраля 2024 года в Южную Африку у небольшого числа гостей наблюдались легкие симптомы заболевания, связанного с желудком... Из-за того, что местные власти потребовали дополнительных тестов перед разрешением на въезд, правительство Маврикия отложило высадку для текущего рейса и посадку на следующий на два дня, до 27 февраля", - приводит издание заявление представителя со стороны Норвегии. Отмечается, что на борту усилены санитарные меры. При этом сообщается, что журналисты USA Today и других СМИ, которые должны были сесть на лайнер в порту Маврикия, "услышали, что болезнь желудка, предположительно, связана с холерой". Издание пишет, что на время карантина норвежская компания Norge предоставляет гостям бесплатное проживание в отеле до тех пор, пока они не смогут подняться на борт, а также помогает гостям на корабле с дальнейшей организацией поездки. Согласно открытым данным компании-оператора, лайнер Norwegian Dawn рассчитан на более 2,3 тысячи пассажиров и более тысячи членов экипажа.
https://ria.ru/20240214/vspyshki-1927402434.html
https://ria.ru/20240123/risk-1923099149.html
маврикий
норвегия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106548/60/1065486048_215:0:1911:1272_1920x0_80_0_0_d875cc2cf0439fced0d8dd46bf478b92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
маврикий, норвегия, в мире
Маврикий, Норвегия, В мире
На Маврикии ввели карантин на круизном судне, пишут СМИ
USA Today: карантин ввели на судне на Маврикии, предположительно, из-за холеры
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости.
Норвежский круизный лайнер Norwegian Dawn оказался помещен на карантин на два дня во время остановки на Маврикии из-за вспышки болезни желудка среди пассажиров, которая, предположительно, может оказаться холерой, пишет издание USA Today
.
«
"Во время рейса Norwegian Dawn 13 февраля 2024 года в Южную Африку у небольшого числа гостей наблюдались легкие симптомы заболевания, связанного с желудком... Из-за того, что местные власти потребовали дополнительных тестов перед разрешением на въезд, правительство Маврикия отложило высадку для текущего рейса и посадку на следующий на два дня, до 27 февраля", - приводит издание заявление представителя со стороны Норвегии.
Надо подготовиться к угрозам вспышек новых эпидемий, заявил Путин
Отмечается, что на борту усилены санитарные меры.
При этом сообщается, что журналисты USA Today и других СМИ, которые должны были сесть на лайнер в порту Маврикия, "услышали, что болезнь желудка, предположительно, связана с холерой".
Издание пишет, что на время карантина норвежская компания Norge предоставляет гостям бесплатное проживание в отеле до тех пор, пока они не смогут подняться на борт, а также помогает гостям на корабле с дальнейшей организацией поездки.
Согласно открытым данным компании-оператора, лайнер Norwegian Dawn рассчитан на более 2,3 тысячи пассажиров и более тысячи членов экипажа.
В Газе резко возрос риск эпидемий, заявил Лавров