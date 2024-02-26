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На Маврикии ввели карантин на круизном судне, пишут СМИ - РИА Новости, 26.02.2024
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13:38 26.02.2024 (обновлено: 13:40 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/karantin-1929540048.html
На Маврикии ввели карантин на круизном судне, пишут СМИ
На Маврикии ввели карантин на круизном судне, пишут СМИ - РИА Новости, 26.02.2024
На Маврикии ввели карантин на круизном судне, пишут СМИ
Норвежский круизный лайнер Norwegian Dawn оказался помещен на карантин на два дня во время остановки на Маврикии из-за вспышки болезни желудка среди пассажиров, РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T13:38
2024-02-26T13:40
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Норвежский круизный лайнер Norwegian Dawn оказался помещен на карантин на два дня во время остановки на Маврикии из-за вспышки болезни желудка среди пассажиров, которая, предположительно, может оказаться холерой, пишет издание USA Today. "Во время рейса Norwegian Dawn 13 февраля 2024 года в Южную Африку у небольшого числа гостей наблюдались легкие симптомы заболевания, связанного с желудком... Из-за того, что местные власти потребовали дополнительных тестов перед разрешением на въезд, правительство Маврикия отложило высадку для текущего рейса и посадку на следующий на два дня, до 27 февраля", - приводит издание заявление представителя со стороны Норвегии. Отмечается, что на борту усилены санитарные меры. При этом сообщается, что журналисты USA Today и других СМИ, которые должны были сесть на лайнер в порту Маврикия, "услышали, что болезнь желудка, предположительно, связана с холерой". Издание пишет, что на время карантина норвежская компания Norge предоставляет гостям бесплатное проживание в отеле до тех пор, пока они не смогут подняться на борт, а также помогает гостям на корабле с дальнейшей организацией поездки. Согласно открытым данным компании-оператора, лайнер Norwegian Dawn рассчитан на более 2,3 тысячи пассажиров и более тысячи членов экипажа.
https://ria.ru/20240214/vspyshki-1927402434.html
https://ria.ru/20240123/risk-1923099149.html
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маврикий, норвегия, в мире
Маврикий, Норвегия, В мире
На Маврикии ввели карантин на круизном судне, пишут СМИ

USA Today: карантин ввели на судне на Маврикии, предположительно, из-за холеры

© AP Photo / Bill CookeКруизное судно Norwegian Dawn
Круизное судно Norwegian Dawn - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© AP Photo / Bill Cooke
Круизное судно Norwegian Dawn. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Норвежский круизный лайнер Norwegian Dawn оказался помещен на карантин на два дня во время остановки на Маврикии из-за вспышки болезни желудка среди пассажиров, которая, предположительно, может оказаться холерой, пишет издание USA Today.
«
"Во время рейса Norwegian Dawn 13 февраля 2024 года в Южную Африку у небольшого числа гостей наблюдались легкие симптомы заболевания, связанного с желудком... Из-за того, что местные власти потребовали дополнительных тестов перед разрешением на въезд, правительство Маврикия отложило высадку для текущего рейса и посадку на следующий на два дня, до 27 февраля", - приводит издание заявление представителя со стороны Норвегии.
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Отмечается, что на борту усилены санитарные меры.
При этом сообщается, что журналисты USA Today и других СМИ, которые должны были сесть на лайнер в порту Маврикия, "услышали, что болезнь желудка, предположительно, связана с холерой".
Издание пишет, что на время карантина норвежская компания Norge предоставляет гостям бесплатное проживание в отеле до тех пор, пока они не смогут подняться на борт, а также помогает гостям на корабле с дальнейшей организацией поездки.
Согласно открытым данным компании-оператора, лайнер Norwegian Dawn рассчитан на более 2,3 тысячи пассажиров и более тысячи членов экипажа.
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