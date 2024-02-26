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Актера Канахина заочно приговорили к пожизненному сроку за госизмену - РИА Новости, 26.02.2024
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16:11 26.02.2024 (обновлено: 16:34 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/kanakhin-1929588424.html
Актера Канахина заочно приговорили к пожизненному сроку за госизмену
Актера Канахина заочно приговорили к пожизненному сроку за госизмену - РИА Новости, 26.02.2024
Актера Канахина заочно приговорили к пожизненному сроку за госизмену
Второй западный окружной военный суд заочно приговорил актера из сериала "Глухарь" Кирилла Канахина, участвовавшего в нападении на Брянскую область в составе... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T16:11
2024-02-26T16:34
происшествия
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд заочно приговорил актера из сериала "Глухарь" Кирилла Канахина, участвовавшего в нападении на Брянскую область в составе "Русского добровольческого корпуса"*, к пожизненному заключению, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Канахин Кирилл Николаевич признан виновным по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации, по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы", — сказала собеседница агентства.Согласно приговору, Канахину предстоит отбывать наказание в колонии особого режима, добавила она.Дело слушалось заочно, суд рассмотрел его по существу за день. На заседании допросили тайного свидетеля, который следил за соцсетями актера. В прениях прокурор просил, чтобы первые пять лет подсудимый провел в тюрьме. Защита настаивала на оправдании из-за недоказанности вины.Как установил суд, Канахин, будучи сторонником праворадикальных националистических взглядов, покинул Россию и в августе 2022 года вступил в "Русский добровольческий корпус"*. В составе этого формирования с января по март 2023-го он участвовал в боях против российских войск в Херсонской области.Второго марта 2023 года Канахин в составе группировки РДК* из не менее 30 человек незаконно пересек государственную границу в Климовском районе Брянской области и вступил в бой с российскими военнослужащими, а также совершил теракт в отношении мирных жителей. Аналогичный эпизод ему вменяется за пересечение 22 мая госграницы в Грайворонском районе Белгородской области.Канахин снимался в российских фильмах и сериалах "Глухарь-3", "Участковый", "Простые истины", играл в Театре Луны.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230523/diversant-1873597233.html
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Актера Канахина заочно приговорили к пожизненному сроку за госизмену

Актер из "Глухаря" Канахин получил пожизненный срок за госизмену

© Фото : соцсетиКирилл Канахин
Кирилл Канахин - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© Фото : соцсети
Кирилл Канахин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд заочно приговорил актера из сериала "Глухарь" Кирилла Канахина, участвовавшего в нападении на Брянскую область в составе "Русского добровольческого корпуса"*, к пожизненному заключению, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Канахин Кирилл Николаевич признан виновным по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации, по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы", — сказала собеседница агентства.
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Согласно приговору, Канахину предстоит отбывать наказание в колонии особого режима, добавила она.
Дело слушалось заочно, суд рассмотрел его по существу за день. На заседании допросили тайного свидетеля, который следил за соцсетями актера. В прениях прокурор просил, чтобы первые пять лет подсудимый провел в тюрьме. Защита настаивала на оправдании из-за недоказанности вины.
Как установил суд, Канахин, будучи сторонником праворадикальных националистических взглядов, покинул Россию и в августе 2022 года вступил в "Русский добровольческий корпус"*. В составе этого формирования с января по март 2023-го он участвовал в боях против российских войск в Херсонской области.
Второго марта 2023 года Канахин в составе группировки РДК* из не менее 30 человек незаконно пересек государственную границу в Климовском районе Брянской области и вступил в бой с российскими военнослужащими, а также совершил теракт в отношении мирных жителей. Аналогичный эпизод ему вменяется за пересечение 22 мая госграницы в Грайворонском районе Белгородской области.
Канахин снимался в российских фильмах и сериалах "Глухарь-3", "Участковый", "Простые истины", играл в Театре Луны.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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