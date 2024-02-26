https://ria.ru/20240226/kanakhin-1929588424.html

Актера Канахина заочно приговорили к пожизненному сроку за госизмену

Актера Канахина заочно приговорили к пожизненному сроку за госизмену - РИА Новости, 26.02.2024

Актера Канахина заочно приговорили к пожизненному сроку за госизмену

Второй западный окружной военный суд заочно приговорил актера из сериала "Глухарь" Кирилла Канахина, участвовавшего в нападении на Брянскую область в составе... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T16:11

2024-02-26T16:11

2024-02-26T16:34

происшествия

москва

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд заочно приговорил актера из сериала "Глухарь" Кирилла Канахина, участвовавшего в нападении на Брянскую область в составе "Русского добровольческого корпуса"*, к пожизненному заключению, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Канахин Кирилл Николаевич признан виновным по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации, по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы", — сказала собеседница агентства.Согласно приговору, Канахину предстоит отбывать наказание в колонии особого режима, добавила она.Дело слушалось заочно, суд рассмотрел его по существу за день. На заседании допросили тайного свидетеля, который следил за соцсетями актера. В прениях прокурор просил, чтобы первые пять лет подсудимый провел в тюрьме. Защита настаивала на оправдании из-за недоказанности вины.Как установил суд, Канахин, будучи сторонником праворадикальных националистических взглядов, покинул Россию и в августе 2022 года вступил в "Русский добровольческий корпус"*. В составе этого формирования с января по март 2023-го он участвовал в боях против российских войск в Херсонской области.Второго марта 2023 года Канахин в составе группировки РДК* из не менее 30 человек незаконно пересек государственную границу в Климовском районе Брянской области и вступил в бой с российскими военнослужащими, а также совершил теракт в отношении мирных жителей. Аналогичный эпизод ему вменяется за пересечение 22 мая госграницы в Грайворонском районе Белгородской области.Канахин снимался в российских фильмах и сериалах "Глухарь-3", "Участковый", "Простые истины", играл в Театре Луны.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230523/diversant-1873597233.html

https://ria.ru/20230704/terroristy-1882033998.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва